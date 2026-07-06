世界盃｜逆轉勝大振士氣 比利時無懼美國

絕處逢生，士氣大振！上圈逆轉勝的「歐洲紅魔」比利時，16強戰留守福地西雅圖鬥主辦國之一美國；預料鋒將發揮成勝負關鍵，「讓球」開平手盤，支持比利時。(球賽編號FB3022，7月7日08:00開賽)
比利時上仗鬥塞內加爾，落後2球後，教練魯迪加西亞大膽換走奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)及謝利美杜古(Doku)；而隊長泰利文斯(Tielemans)及翼鋒李安度杜沙特(Trossard)之後場內爭吵，原以為比利時士氣已崩潰難反勝。但該隊尾段4分鐘內連入2球，加上泰利文斯加時最一刻操刀12碼中鵠，3比2絕殺塞軍，在西雅圖賽場繼分組賽1比1逼和埃及後，比利時再次在「福地」法定時間保持不敗。泰利文斯說：「我們高興留下這裡，避免舟車勞動，這最終對賽果會產生影響。」比利時2018年勇奪世盃季軍時，首場淘汰賽又是落後2球下，連追3球包括補時絕殺日本，上仗又絕境下反勝過關，主帥兵行險著得手，勢令士氣大幅提升。隊內未見可靠數胡人物，而今屆4戰只曾一次踢正選的「魔獸」盧卡古(Lukaku)，隨時登場壓制美國老中堅添列姆(Tim Ream)，為紅魔爭勝關鍵。
美國上仗2比0挫波斯尼亞顯鋒將把握力，當中先開紀錄的科拿連巴洛根(Balogun)，累計本屆已入3球，可惜此子下半場因動粗被逐離場，今場停賽，料由今屆未「開齋」的燕豪芬前鋒列卡度柏比(Ricardo Pepi)掛帥，攻力受損，要寄望基斯甸普列錫(Pulisic)策動快速反擊，威脅比利時的世界級門將泰拔古圖爾斯(Courtois)十指關。今場五五波，寧撐比利時。
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