世界盃｜逆轉勝大振士氣 比利時無懼美國

比利時上仗鬥塞內加爾，落後2球後，教練魯迪加西亞大膽換走奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)及謝利美杜古(Doku)；而隊長泰利文斯(Tielemans)及翼鋒李安度杜沙特(Trossard)之後場內爭吵，原以為比利時士氣已崩潰難反勝。但該隊尾段4分鐘內連入2球，加上泰利文斯加時最一刻操刀12碼中鵠，3比2絕殺塞軍，在西雅圖賽場繼分組賽1比1逼和埃及後，比利時再次在「福地」法定時間保持不敗。泰利文斯說：「我們高興留下這裡，避免舟車勞動，這最終對賽果會產生影響。」比利時2018年勇奪世盃季軍時，首場淘汰賽又是落後2球下，連追3球包括補時絕殺日本，上仗又絕境下反勝過關，主帥兵行險著得手，勢令士氣大幅提升。隊內未見可靠數胡人物，而今屆4戰只曾一次踢正選的「魔獸」盧卡古(Lukaku)，隨時登場壓制美國老中堅添列姆(Tim Ream)，為紅魔爭勝關鍵。