世界盃｜雙牙爭入8強 爆C朗耶馬爾世代之戰 捧狂牛快攻食「葡萄」

正如西班牙超新星耶馬爾(Yamal)上仗大捷後所言，世界盃決賽周對他們而言是正式開始，以顯示這支歐洲頂級勁旅，會將贏波機器的轉數加快劍指冠軍；「狂牛兵團」16強戰在達拉斯迎戰同來自南歐、41歲C朗領軍的老對手葡萄牙，有力以快攻擊破葡軍防線，必捧西班牙。(球賽編號FB3021，7月7日03:00開賽)
世盃前有輕傷的18歲巴塞隆拿球星耶馬爾(Yamal)，上仗鬥奧地利獲得今屆4戰以來最多的上陣時；雖然球隊輕鬆贏3比0，此子入球或助攻欠奉，但全場交出6次關鍵傳送，被選為全場最佳球員，跟本屆再度一場入2球的箭頭奧耶沙巴爾(Oyarzabal)、另一翼鋒阿歷斯巴爾拿(Alex Baena)及攻中丹尼奧莫(Olmo)，鋒將越磨越利。耶馬爾賽後指狂牛已做好衝冠準備，不似是虛張聲勢。
西班牙今屆防守算穩健，門將烏尼西蒙(Unai Simon)已創下519分鐘不失球的世盃紀錄，今屆只曾作出4次撲救，未受考驗。兩翼衛表現搶鏡，柏度樸路(Porro)上仗士哥，古古列拿(Cucurella)則交出2次助攻；碰巧葡萄牙上仗險勝克羅地亞時，兩閘在下半場出現重大缺口，一度被對手狂攻，狂牛一眾邊路好手，今場會好好把握機會。
C朗繼續領葡軍闖關
葡萄牙去年歐國聯決賽，法定時間跟西班牙打和2比2，靠射贏12碼封王；但歷來12次在正式比賽對戰，只錄得1勝6和5負。球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo、C朗)，今屆4戰場場正選，跟對手敵衛場場硬拼，上仗雖射入12碼為球隊扳平，但尾段疲態畢露被換出，今場又將以正選上陣，遇上穩定的西班牙防線，難有甜頭，或要靠翼鋒菲爾利亞奧(Leao)突襲。再者，葡軍正選兩閘祖奧簡些路(Cancelo)及紐奴文迪斯(Mendez)踏入淘汰賽後表現平平，遇上速度技術出眾的耶馬爾，葡軍就算擁有後備鋒將干卡路拉莫斯(Ramos)優質鋒將，今場尾段再要力追恐為時已晚。
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