世界盃｜雙牙爭入8強 爆C朗耶馬爾世代之戰 捧狂牛快攻食「葡萄」

正如西班牙超新星耶馬爾(Yamal)上仗大捷後所言，世界盃決賽周對他們而言是正式開始，以顯示這支歐洲頂級勁旅，會將贏波機器的轉數加快劍指冠軍；「狂牛兵團」16強戰在達拉斯迎戰同來自南歐、41歲C朗領軍的老對手葡萄牙，有力以快攻擊破葡軍防線，必捧西班牙。(球賽編號FB3021，7月7日03:00開賽)

世盃前有輕傷的18歲巴塞隆拿球星耶馬爾(Yamal)，上仗鬥奧地利獲得今屆4戰以來最多的上陣時；雖然球隊輕鬆贏3比0，此子入球或助攻欠奉，但全場交出6次關鍵傳送，被選為全場最佳球員，跟本屆再度一場入2球的箭頭奧耶沙巴爾(Oyarzabal)、另一翼鋒阿歷斯巴爾拿(Alex Baena)及攻中丹尼奧莫(Olmo)，鋒將越磨越利。耶馬爾賽後指狂牛已做好衝冠準備，不似是虛張聲勢。

西班牙今屆防守算穩健，門將烏尼西蒙(Unai Simon)已創下519分鐘不失球的世盃紀錄，今屆只曾作出4次撲救，未受考驗。兩翼衛表現搶鏡，柏度樸路(Porro)上仗士哥，古古列拿(Cucurella)則交出2次助攻；碰巧葡萄牙上仗險勝克羅地亞時，兩閘在下半場出現重大缺口，一度被對手狂攻，狂牛一眾邊路好手，今場會好好把握機會。