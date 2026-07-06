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體育
出版：2026-Jul-06 11:04
更新：2026-Jul-06 11:04

世界盃｜英格蘭十人應戰逾半小時　作客驚險擊敗墨西哥（有片）

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英格蘭擊敗墨西哥，晉身世界盃八強。(路透社)

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英格蘭驚險闖入世界盃八強。在墨西哥城舉行的16強賽事，英格蘭在祖迪比寧咸（Jude Bellingham）上半場梅開二度，雖然之後要少打一個，但仍以3:2擊敗墨西哥，連續三屆最少晉身八強。八強英格蘭會遇挪威。

分組賽3場及32強不失球的墨西哥，在阿茲特克球場迎戰英格蘭。英軍在40年前曾在這裡不敵擁有馬勒當拿（Diego Maradona）的阿根廷。英格蘭今場面對的困難，還包括海拔2,200米的高原氣候，以及賽前滋擾的墨西哥球迷。比賽又因為雷暴及大雨延遲1小時展開。

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再次重臨阿茲特克球場，英格蘭今場先處於被動，墨西哥上半場有較多的攻勢，當中魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）的頭槌，差點可以為主隊打開紀錄，但是比克福特（Jordan Pickford）及時撲出底線。墨西哥在36分鐘的一次中間入楔，但是比克福特再一次出迎接住，然後交迪格蘭賴斯（Declan Rice）反擊，布卡約沙卡（Bukayo Saka）右路的傳中，後上的比寧咸為英格蘭頂入領先。

比寧咸半場梅開二度

落後的墨西哥未及回穩，2分鐘後又輸一次反擊，比寧咸再一次近門接應撞入，為英軍拉開2:0。主場的墨西哥希望盡快收窄比數，並在42分鐘由祖利安昆諾尼斯（Julian Quinones）為球隊追至1:2完半場。

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昆沙下半場初段被逐

主場的墨西哥下半場積極反撲，在54分鐘英格蘭的查洛爾昆沙（Jarell Quansah）出腳飛剷踢跌對手，球證在視像助理裁判（VAR）協助下，向昆沙出示紅牌，英格蘭要少打一個。然而10人應戰的英格蘭在60分鐘獲得12碼，世界盃前轉投巴塞隆拿的安東尼哥頓（Anthony Gordon）把握到比克福特的龍門球彈入禁區，在推過對手門將時被撲跌，三獅兵團喜獲12碼，哈利卡尼（Harry Kane）操刀，為英格蘭拉開3:1。

然而墨西哥在69分鐘同樣獲得12碼，卡尼禁區解圍踢中對手的白賴仁古迪利斯（Brian Gutierrez），球證再一次翻看VAR後判罰，魯爾占美利斯操刀，為墨西哥追至2:3。主隊的墨西哥之後圍攻，但是無法再撕破到英格蘭的防線，英軍最終以3:2擊敗墨西哥，晉級八強。英格蘭八強的對手，將會是淘汰巴西的挪威。

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