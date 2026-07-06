世界盃｜美國巴洛根紅牌獲緩刑被指特朗普介入　比利時斥如愚人節

國際足協（FIFA）在星期日（5日），決定對美國前鋒的科拿連巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌作出緩刑，事件引起包括美國16強對手的比利時不滿。而多個媒體引述，指有關決定與美國總統特朗普（Donald Trump）曾致電國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）有關。 巴洛根在對波斯尼亞的比賽，在下半場因為踩中對手的足踝，被直接紅牌驅逐。根據FIFA的規則，紅牌是不可以上訴，因此原則上巴洛根需要在16強對比利時停賽。然而FIFA在星期日宣布對巴洛根作出緩刑的決定，但未有給予原因，僅表示「在緩刑期內，再次犯下性質和嚴重程度相似的違規行為，暫停處罰將被撤銷，並立即執行，且不影響對新違規行為施加的任何額外處罰。」而FIFA有關的決定是依據《國際足協紀律章程》的第27條，FIFA有權提出緩刑。

特朗普：感謝國際足協 然而在世界盃歷史中189張紅牌，僅有2人獲豁免處分，除了巴洛根，就是1962年，巴西加連查（Garrincha）在四強被逐後，因為當時沒有即時執行停賽的規定，而是由紀律小組決定執行時間，當時已被認為是政治干預。美國總統特朗普之後在社交平台表示：「感謝國際足協作出正確，並取消這不公義的裁決。」其後美國的ABC證實，特朗普在對波斯尼亞的賽後，致電了恩芬天奴，要求審視有關的紅牌。事件目前在發酵，並引發爭議。 比利時足協在FIFA公布後立即聲明回應：「比利時皇家足球協會對國際足協宣布被停賽的美國球員巴洛根獲准參加星期一美國對比利時的比賽感到震驚。國際足協指決定基於國際足協紀律章程的第27年，該條文規定，國際足協紀律委員會可以決定暫停執行先前作出的紀律處分。然而在同一章程的第66.4條明確指出，紅牌需要在下一場比賽自動停賽，並與過去的所有紅牌相同。此外，無論情況如何，該決定都直接違反2026世界盃競賽守則第10.5條的規定：『如果球員或球隊職員因直接或間接紅牌而被罰離場，他們將要自動停賽，無故參加下一場比賽，還可能受到進一步的處分。』」

普捷天奴：已受到足夠懲罰 比利時的教練魯迪加西亞（Rudi Garcia）在賽前的記者會批評決定：「我不知世界盃的時間，7月5日還是4月1日愚人節。」他指決定是史無前例，並表示：「我們不是在維護國家隊或者足協，我們是在維護足球。」至於美國隊主帥的普捷天奴（Mauricio Pochettino）就認為這是合理，指對巴洛根的處分已足夠：「我認為我的反應就像每個真正熱愛這項運動並信任道德和誠信的人一樣。我認為我們應慶賀這個決定。在對波斯尼亞的比賽中，我們受到足夠的懲罰，我們不得不以10名球員完成餘下35分鐘的比賽，這是一個完全不公平的決定。這不僅因為我是美國國家隊的主教練以及我需要捍衛我的球隊，而是因為我認為…99.9%的我們都同意這是一張不公平的紅牌。」

根據國際足協紀律章程第27條「紀律部門可以決定全部或部份中止執行紀律處分。中止執行處分後，部門將對受處分者判處1至4年的緩刑。」FIFA在今屆世界盃有執行過該章程，包括葡萄牙基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在對愛爾蘭的外圍賽被罰紅牌，原本需要停賽3場令他缺席世界盃部份比賽，但FIFA容許在世界盃後執行，而阿根廷的奧達文迪（Nicolas Otamendi）與厄瓜多爾的摩西斯卡些度（Moises Caicedo）的1場停賽，亦因為延期而可以在世界盃上陣。然而相關的紅牌都是在外圍賽時被罰，而巴洛根的紅牌在世界盃期間被罰。