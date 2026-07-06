熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-06 12:39
更新：2026-Jul-06 12:39

世界盃｜英格蘭贏波軒達臣離奇受傷　慶祝後從廣告牌上跌落地

分享：
AP26187114284527

軒達臣（左）在擊敗墨西哥後興奮慶祝，不過及後因為翻越廣告牌受傷。(美聯社)

adblk4

英格蘭晉級八強，但可能樂極生悲。球隊的中場佐敦軒達臣（Jordan Henderson）在贏波慶祝時，從場邊一塊廣告牌上跌落地，手臂疑受傷，需要擔架抬離場。主教練的杜曹（Thomas Tuchel）就指其情況「嚴重」，未知能否繼續參賽。

軒達臣在今屆賽事中只曾在對巴拿馬的比賽後備上陣6分鐘。在墨西哥城的比賽，「神軒」未有上陣，不過因為在場邊爭論被球證罰了一張黃牌。在賽後，他與球隊跑到球迷前慶祝，而就在他翻越廣告牌時，卻失平衡跌倒，更需要擔架床到來將他抬走。杜曹在賽後接受訪問表示：「不好，不好，佐敦跌倒及手腕受傷，看來非常嚴重。」

adblk5

隊友的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）表示：「他好像有點麻煩，不過我們醫療團隊已經控制到一切。我想最好不要說太多，我們都在支持他。」賽後興奮到失聲的隊長哈利卡尼（Harry Kane）就表示：「佐敦只是在那邊跌倒，我認為他沒問題的，只是手臀需要點工夫。」佐敦軒達臣目前狀況未明，仍有待英格蘭之後公布情況。

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務