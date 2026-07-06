世界盃｜英格蘭贏波軒達臣離奇受傷　慶祝後從廣告牌上跌落地

英格蘭晉級八強，但可能樂極生悲。球隊的中場佐敦軒達臣（Jordan Henderson）在贏波慶祝時，從場邊一塊廣告牌上跌落地，手臂疑受傷，需要擔架抬離場。主教練的杜曹（Thomas Tuchel）就指其情況「嚴重」，未知能否繼續參賽。
軒達臣在今屆賽事中只曾在對巴拿馬的比賽後備上陣6分鐘。在墨西哥城的比賽，「神軒」未有上陣，不過因為在場邊爭論被球證罰了一張黃牌。在賽後，他與球隊跑到球迷前慶祝，而就在他翻越廣告牌時，卻失平衡跌倒，更需要擔架床到來將他抬走。杜曹在賽後接受訪問表示：「不好，不好，佐敦跌倒及手腕受傷，看來非常嚴重。」
隊友的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）表示：「他好像有點麻煩，不過我們醫療團隊已經控制到一切。我想最好不要說太多，我們都在支持他。」賽後興奮到失聲的隊長哈利卡尼（Harry Kane）就表示：「佐敦只是在那邊跌倒，我認為他沒問題的，只是手臀需要點工夫。」佐敦軒達臣目前狀況未明，仍有待英格蘭之後公布情況。
Jordan Henderson Vs Mexico— Shane |-/ (@shaney_2005) July 6, 2026
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Yellow card
Fell over an advertising board and stretched off
He does it for the badge 🏴 🏴 🏴 #england #henderson pic.twitter.com/XOoPr8H9De