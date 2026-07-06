世界盃｜英格蘭贏波軒達臣離奇受傷　慶祝後從廣告牌上跌落地

英格蘭晉級八強，但可能樂極生悲。球隊的中場佐敦軒達臣（Jordan Henderson）在贏波慶祝時，從場邊一塊廣告牌上跌落地，手臂疑受傷，需要擔架抬離場。主教練的杜曹（Thomas Tuchel）就指其情況「嚴重」，未知能否繼續參賽。

軒達臣在今屆賽事中只曾在對巴拿馬的比賽後備上陣6分鐘。在墨西哥城的比賽，「神軒」未有上陣，不過因為在場邊爭論被球證罰了一張黃牌。在賽後，他與球隊跑到球迷前慶祝，而就在他翻越廣告牌時，卻失平衡跌倒，更需要擔架床到來將他抬走。杜曹在賽後接受訪問表示：「不好，不好，佐敦跌倒及手腕受傷，看來非常嚴重。」