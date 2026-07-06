溫網｜祖高域破費達拿紀錄入八強　大坂直美挫「一姐」莎巴蘭卡

溫布頓網球賽將進入後半部比賽。在男單的16強，仍在爭取25個大滿貫的祖高域（Novak Djokovic），以盤數3:1擊敗沙費連（Roman Safiullin）之後，打破費達拿（Roger Federer）保持的溫布頓男單勝場紀錄。至於女單，日本的大坂直美以盤數2:0擊敗世界排名第1的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）晉級。

祖高域在上星期的第3圈賽事勝出後，以105場溫布頓勝利，追平費達拿保持的紀錄。而在16強的比賽，他首盤雖然被沙費連迫至決勝局，但仍以細分8:6勝出，之後再取一盤6:3。沙費連在第3盤同樣以6:3的局數追回一盤，不過祖高域第4盤再贏6:3，盤數以3:1晉級八強。同時也是他第106場的勝仗，成為溫布頓男單勝利最多的球手，而這紀錄與女單的「女金剛」娜華蒂露娃（Martina Navratilova）保持的120場還有14場。