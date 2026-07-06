溫網｜祖高域破費達拿紀錄入八強　大坂直美挫「一姐」莎巴蘭卡

溫布頓網球賽將進入後半部比賽。在男單的16強，仍在爭取25個大滿貫的祖高域（Novak Djokovic），以盤數3:1擊敗沙費連（Roman Safiullin）之後，打破費達拿（Roger Federer）保持的溫布頓男單勝場紀錄。至於女單，日本的大坂直美以盤數2:0擊敗世界排名第1的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）晉級。
祖高域在上星期的第3圈賽事勝出後，以105場溫布頓勝利，追平費達拿保持的紀錄。而在16強的比賽，他首盤雖然被沙費連迫至決勝局，但仍以細分8:6勝出，之後再取一盤6:3。沙費連在第3盤同樣以6:3的局數追回一盤，不過祖高域第4盤再贏6:3，盤數以3:1晉級八強。同時也是他第106場的勝仗，成為溫布頓男單勝利最多的球手，而這紀錄與女單的「女金剛」娜華蒂露娃（Martina Navratilova）保持的120場還有14場。
祖高域為情緒失控致歉
祖高域在賽後表示：「為生長而生存，這是我的感覺。希望繁盛的時間盡快降臨吧。」他在賽後也為比賽中有情緒失控致歉：「我一直都被指情緒失控，今日也確實如此，我為此道歉。我們的思緒總是遊離不定，要專注於當下非常困難。誰能做到這一點，誰就是贏家。」祖高域有機會在四強與上屆冠軍的仙拿（Jannik Sinner）碰頭，仙拿在另一場的16強，以盤數3:0擊敗日本球手望月慎太郎。
女單方面，日本的大坂直美繼續創造自己在溫布頓的突破，在16強以盤數2:0擊敗頭號種子的莎巴蘭卡，這是她個人首次在溫布頓打入八強。而美國的嘉奧芙（Coco Gauff），在另一場比以盤數2:1反勝瑞士的賓絲（Belinda Bencic）。