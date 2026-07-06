F1｜陸克萊奪英國站冠軍　羅素追近隊友安東尼利

一級方程式（F1）賽車英國站，法拉利車隊的陸克萊（Charles Leclerc）在安全車「彈弓手」下，取得近2年來首個分站冠軍。平治的羅素（George Russell）今站得第2，咸美頓（Lewis Hamilton）排第3。車手榜領先的安東尼利（Kimi Antonelli），今站只得第15名。

法拉利車隊在銀石賽車場的周末有個不錯開始，咸美頓於衝刺賽取得頭位起步，可是最後被安東尼利贏得衝刺賽，咸美頓只得第2。到排位，安東尼利亦取得頭位，第2及3分別是兩部法拉利的陸克萊與咸美頓。羅素守在第4。兩部的法拉利起步較好，令陸克萊與咸美頓先後超過安東尼利，之後的比賽都是法拉利與平治之爭。