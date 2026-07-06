F1｜陸克萊奪英國站冠軍　羅素追近隊友安東尼利

一級方程式（F1）賽車英國站，法拉利車隊的陸克萊（Charles Leclerc）在安全車「彈弓手」下，取得近2年來首個分站冠軍。平治的羅素（George Russell）今站得第2，咸美頓（Lewis Hamilton）排第3。車手榜領先的安東尼利（Kimi Antonelli），今站只得第15名。
法拉利車隊在銀石賽車場的周末有個不錯開始，咸美頓於衝刺賽取得頭位起步，可是最後被安東尼利贏得衝刺賽，咸美頓只得第2。到排位，安東尼利亦取得頭位，第2及3分別是兩部法拉利的陸克萊與咸美頓。羅素守在第4。兩部的法拉利起步較好，令陸克萊與咸美頓先後超過安東尼利，之後的比賽都是法拉利與平治之爭。
安全車最後未有回維修站
在第39圈，比賽因為奧迪的侯根堡（Nico Hülkenberg）壞車而需要第2次出動安全車。原本安東尼利在重新開始後，與陸克萊的差距可以收窄，但安東尼利的前輪整流罩有問題，需要兩度進入維修站，也令他最後只以第15完成。在第48圈，紅牛車隊的韋斯特本（Max Verstappen）因為滑出賽道，比賽又一次需要出動安全車，之後法拉利的兩部賽車返回維修站換胎，讓羅素得以升上第2，原本賽會表示安全車在最後一圈前返回維修站，讓比賽繼續，但最後卻取消，結果所有賽車在安全車帶領下完成比賽，陸克萊因此得第1，而羅素排第2，咸美頓得第3。
陸克萊取得個人近2年的首個分站冠軍，而羅素也再收窄與隊友安東尼利在車手榜的差距至25分，而咸美頓以147分在車手榜排第3，距離安東尼利32分。