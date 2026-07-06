轉會消息｜皇家馬德里傳出2.2億歐元收購奧利斯　曼聯巴西中場傳觸礁

當世界盃進入最後階段，各支歐洲球隊已開始把世界盃的觸目新星招攬旗下。據西班牙的網媒報道，皇家馬德里將德甲的拜仁慕尼累法國翼鋒米高奧利斯（Michael Olise）列為頭號的目標，以組織一支具即時力的新「銀河艦隊」。而英超的曼聯，有傳簽入巴西中場的艾達臣荷西（Ederson Silva）可能告吹，但球隊否認。
皇家馬德里雖然未公布由摩連奴（Mourinho）接任的消息，但據報葡萄牙人已在秘密組兵。球隊在這個夏天已簽入了車路士的古古列拿（Marc Cucurella）、曼城的貝拿度施華（Bernardo Silva）、利物浦的伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）以及國際米蘭的杜費斯（Denzel Dumfries），報道指這位冠軍級領隊不是要為皇馬建立未來，而是要組成一支具「即戰力」的球隊。而德國消息指，皇馬將向拜仁開出1.9億歐元以及3,000萬歐元附加條款，收購法國國腳的奧利斯。
皇馬在上月初進行了會長選舉，佩雷斯再度當選後，曾豪言要簽入一位歐洲頂級球員，之後聲稱開出1.5億歐元收購馬德里體育會的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）失敗，因此球隊需要再以重金收購更具實力的球員。除了艾華利斯及奧利斯之外，曼城的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）據報也在皇馬的名單內，夏蘭特之父的老夏蘭特在回應媒體時表示：「轉會皇馬？他很好興在曼城，而且有長約。我們就等新個球季吧，不過所有人都會想踢皇馬，在足球世界你不會知道甚麼會發生。」
紅魔關注巴拉圭門神基爾
至於世界盃展開前，有指曼聯已經接近完成阿特蘭大的艾達臣轉會，然而近日有傳轉會告吹。這宗交易據報只等待艾達臣完成全面的體測，而英國《每日郵報》向曼聯消息人士了解，就指告吹傳聞並非事實。而紅魔在艾達臣的轉會傳聞之後，有傳的2個目標，艾利洛安達臣（Elliot Anderson）及馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）分別被曼城及熱刺簽走，因此最新的中場目標是另一位巴西球員的安達利山度士（Andrey Santos）。報道稱曼聯仍未與山度士的球會車路士接觸，現時只在初步階段。而曼聯同時亦傳在留意巴拉圭國家隊的守門員奧蘭度基爾（Orlando Gill），目前效力阿根廷球會聖羅倫素的基爾，在世界盃有不錯的表現，為巴拉圭在32強淘汰德國，雖然之後球隊不敵法國出局，但已得到歐洲球會的注意。