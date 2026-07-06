轉會消息｜皇家馬德里傳出2.2億歐元收購奧利斯　曼聯巴西中場傳觸礁

當世界盃進入最後階段，各支歐洲球隊已開始把世界盃的觸目新星招攬旗下。據西班牙的網媒報道，皇家馬德里將德甲的拜仁慕尼累法國翼鋒米高奧利斯（Michael Olise）列為頭號的目標，以組織一支具即時力的新「銀河艦隊」。而英超的曼聯，有傳簽入巴西中場的艾達臣荷西（Ederson Silva）可能告吹，但球隊否認。

皇家馬德里雖然未公布由摩連奴（Mourinho）接任的消息，但據報葡萄牙人已在秘密組兵。球隊在這個夏天已簽入了車路士的古古列拿（Marc Cucurella）、曼城的貝拿度施華（Bernardo Silva）、利物浦的伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）以及國際米蘭的杜費斯（Denzel Dumfries），報道指這位冠軍級領隊不是要為皇馬建立未來，而是要組成一支具「即戰力」的球隊。而德國消息指，皇馬將向拜仁開出1.9億歐元以及3,000萬歐元附加條款，收購法國國腳的奧利斯。