世畀盃｜杜曹批球證不夠好　國際足協否認有趕人

英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel），在球隊擊敗墨西哥的賽後，批評世界盃球證不夠好，並指出球隊失的12碼是錯判。而有克羅地亞傳媒雖然指國際足協（FIFA）因為克羅地亞出局爭議，將涉事的挪威球證趕走，不再執法今屆世界盃，但已被FIFA否定。

英格蘭擊敗墨西哥的比賽，球證最少3次需要視像助理裁判（VAR）的協助，包括查洛爾昆沙（Jarell Quansah）的紅牌，以及兩隊各判的一次12碼。杜曹在賽後的記者會表示：「這只是不夠好，球證們就是不夠好，第4旁證不名好，這就是問題的關鍵。這是不是一個清楚而明顯的12碼？當然不是，他們推翻一個根本沒有犯規的判罰。」然而英國廣播公司（BBC）向英格蘭的前球證，2010年世界盃決賽的助理球證戴倫簡恩（Darren Cann）查詢時，簡恩指昆沙的動作是清楚的紅牌，他指：「他雖然是先向皮球，但球例上這不構成問題。他突破後，你可以清楚地看到小腿上的鞋釘。裁判別無選擇，只能出示紅牌。百分之百是紅牌。」