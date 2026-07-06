世畀盃｜杜曹批球證不夠好　國際足協否認有趕人

英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel），在球隊擊敗墨西哥的賽後，批評世界盃球證不夠好，並指出球隊失的12碼是錯判。而有克羅地亞傳媒雖然指國際足協（FIFA）因為克羅地亞出局爭議，將涉事的挪威球證趕走，不再執法今屆世界盃，但已被FIFA否定。
英格蘭擊敗墨西哥的比賽，球證最少3次需要視像助理裁判（VAR）的協助，包括查洛爾昆沙（Jarell Quansah）的紅牌，以及兩隊各判的一次12碼。杜曹在賽後的記者會表示：「這只是不夠好，球證們就是不夠好，第4旁證不名好，這就是問題的關鍵。這是不是一個清楚而明顯的12碼？當然不是，他們推翻一個根本沒有犯規的判罰。」然而英國廣播公司（BBC）向英格蘭的前球證，2010年世界盃決賽的助理球證戴倫簡恩（Darren Cann）查詢時，簡恩指昆沙的動作是清楚的紅牌，他指：「他雖然是先向皮球，但球例上這不構成問題。他突破後，你可以清楚地看到小腿上的鞋釘。裁判別無選擇，只能出示紅牌。百分之百是紅牌。」
至於卡尼輸的12碼，簡恩都認為，這是必然：「這是個12碼，卡尼不幸是有踢到墨西哥球員的腳。這有點像莫迪歷（Luka Modric）對英格蘭的那一腳12碼，卡尼沒有留意有球員在他後面來到。」而前英格蘭門將的祖赫特（Joe Hart）都認為，球證在3次的VAR介入的決定都正確。
哥連拿支持判德國加時入球無效
另外克羅地亞有網媒在日前指國際足協的裁判負責人哥連拿（Pierluigi Collina），因為克羅地亞對葡萄牙末段被取消的入球引起爭議而驅逐當時的挪威球證伊斯卡斯（Espen Eskas），但FIFA方面已經向媒體否認，並指伊斯卡斯仍在邁亞密的訓練基地。同時哥連拿也駁回德國隊對於32強對巴拉圭時對球證的投訴。德國隊認為莊拿芬泰希（Jonathan Tah）的頭槌有效，並指華迪馬安頓（Waldemar Anton）撞跌奧蘭度基爾（Orlando Gill）只是輕微碰撞。
不過哥連拿在FIFA的一次說明中表示：「雖然保持位置本身並不構成犯規，但當進攻球員不在搶球時，故意移動，即使是輕微，但明顯是為了阻礙對手移動及防守時，裁判，以及必要時VAR，都應該仔細分析這事件並進行干預。」因此認為球證在事件中沒有犯錯。