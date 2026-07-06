世界盃｜挪威王室探訪更衣室　夏蘭特赤膊攬公主

挪威在世界盃擊敗巴西晉級八強，到場觀戰的挪威王室成員亞歷珊卓公主（Princess Ingrid Alexandra）與弟弟的塞維爾王子（Prince Sverre Magnus）去到更衣室祝賀球隊，不過當時功臣的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）脫下了上衣，在一眾王室成員進入後，他仍半裸與公主擁抱。

亞歷珊卓公主是挪威的王位繼承人，她是挪威的下一任君王。在世界盃期間，她與弟弟塞維爾王子多次在球場觀看挪威隊的比賽。在球隊擊敗巴西，歷史性打入八強後，她與弟弟特別走入球隊更衣室祝賀，在她社交平台發放的影片中，她與挪威隊球員逐一傾談，並與赤裸上身的夏蘭特擁抱。