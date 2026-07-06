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體育
出版：2026-Jul-06 17:29
更新：2026-Jul-06 17:29

世界盃｜挪威王室探訪更衣室　夏蘭特赤膊攬公主

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夏蘭特與隊友慶祝球隊擊敗巴西。(路透社)

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挪威在世界盃擊敗巴西晉級八強，到場觀戰的挪威王室成員亞歷珊卓公主（Princess Ingrid Alexandra）與弟弟的塞維爾王子（Prince Sverre Magnus）去到更衣室祝賀球隊，不過當時功臣的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）脫下了上衣，在一眾王室成員進入後，他仍半裸與公主擁抱。

亞歷珊卓公主是挪威的王位繼承人，她是挪威的下一任君王。在世界盃期間，她與弟弟塞維爾王子多次在球場觀看挪威隊的比賽。在球隊擊敗巴西，歷史性打入八強後，她與弟弟特別走入球隊更衣室祝賀，在她社交平台發放的影片中，她與挪威隊球員逐一傾談，並與赤裸上身的夏蘭特擁抱。

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原本前往美國的其實是亞歷珊卓公主的父親王儲哈康（Crown Prince Haakon），不過哈康是因為太太的儲妃梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Mariet）需要接受肺部移植，而留在挪威陪伴，改派亞歷珊卓公主及塞維爾王子代為出席。二人早在挪威對塞內加爾的分組賽已是座上客。而他們現在等待在今個周末舉行的八強賽事，英格蘭對挪威。

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挪威公主亞歷珊卓與王子塞維爾入場觀看挪威的比賽。(路透社)

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