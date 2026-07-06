世界盃｜佛得角凱旋適逢國家獨立人　歡迎會萬人空巷

在世界盃加時不敵阿根廷出局的非洲小國佛得角，在周日（5日）凱旋。在這個大西洋群島的首都普拉亞，數以萬計的支持在一早已在機場守候，在球隊前往慶祝場地的路上，有大批國民的支持，令整個小島的道路變得水洩不通。

綽號藍鯊的佛得角國家隊在星期日返回普拉亞，並在當地舉行歡迎儀式。在佛得角足協發放的影片，在飛機抵達普拉亞機場已獲得機場的人員跪地致敬。而在機場亦有大批球迷等待球隊並索取簽名。之後球員乘坐專車送往歡迎會的場地，沿途不單大批國民沿途歡呼跳舞等，更有大批球迷駕電單車尾隨。