熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-06 18:40
更新：2026-Jul-06 18:40

世界盃｜佛得角凱旋適逢國家獨立日　歡迎會萬人空巷

分享：
2026 07 05T165515Z 1030849665 UP1EM751B01UV RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CPV HOMECOMING

佛得角的歡迎會。(路透社)

adblk4

在世界盃加時不敵阿根廷出局的非洲小國佛得角，在周日（5日）凱旋。在這個大西洋群島的首都普拉亞，數以萬計的支持在一早已在機場守候，在球隊前往慶祝場地的路上，有大批國民的支持，令整個小島的道路變得水洩不通。

綽號藍鯊的佛得角國家隊在星期日返回普拉亞，並在當地舉行歡迎儀式。在佛得角足協發放的影片，在飛機抵達普拉亞機場已獲得機場的人員跪地致敬。而在機場亦有大批球迷等待球隊並索取簽名。之後球員乘坐專車送往歡迎會的場地，沿途不單大批國民沿途歡呼跳舞等，更有大批球迷駕電單車尾隨。

adblk5

佛得角功臣的禾仙夏（Vozinha）表示：「這對我們來說是與我們人民非常重大的時刻。我們想取得更大成就，但我們無法晉級下一圈。現在我們只想享受當下，和我們的人民一起慶祝。」而這一日也恰巧是佛得角的獨立日，他們在51年前脫離葡萄牙的殖民統治。

2026 07 05T114841Z 1587745762 UP1EM750WT4BM RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CPV HOMECOMING 2026 07 05T133453Z 1968681698 UP1EM7511Q4FS RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CPV HOMECOMING 2026 07 05T104513Z 170032407 UP1EM750TVBAB RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CPV HOMECOMING 2026 07 05T150050Z 1643702212 UP1EM7515PCLE RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CPV HOMECOMING 2026 07 05T164510Z 1749097403 UP1EM751AJ8U8 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CPV HOMECOMING 2026 07 05T181402Z 1573690055 UP1EM751ENDZR RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CPV HOMECOMING
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）
世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026 16強賽程，7月7日葡萄牙對西班牙、美國對比利時（am730製圖） 世界盃2026 16強賽程，7月8日阿根廷對埃及及瑞士對哥倫比亞（am730製圖） 世界盃2026 8強賽程，7月10日法國對摩洛哥（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026分組賽

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務