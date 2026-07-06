世界盃｜佛得角凱旋適逢國家獨立日　歡迎會萬人空巷

在世界盃加時不敵阿根廷出局的非洲小國佛得角，在周日（5日）凱旋。在這個大西洋群島的首都普拉亞，數以萬計的支持在一早已在機場守候，在球隊前往慶祝場地的路上，有大批國民的支持，令整個小島的道路變得水洩不通。
綽號藍鯊的佛得角國家隊在星期日返回普拉亞，並在當地舉行歡迎儀式。在佛得角足協發放的影片，在飛機抵達普拉亞機場已獲得機場的人員跪地致敬。而在機場亦有大批球迷等待球隊並索取簽名。之後球員乘坐專車送往歡迎會的場地，沿途不單大批國民沿途歡呼跳舞等，更有大批球迷駕電單車尾隨。
佛得角功臣的禾仙夏（Vozinha）表示：「這對我們來說是與我們人民非常重大的時刻。我們想取得更大成就，但我們無法晉級下一圈。現在我們只想享受當下，和我們的人民一起慶祝。」而這一日也恰巧是佛得角的獨立日，他們在51年前脫離葡萄牙的殖民統治。
Chegamos 𝗖𝗮𝗯𝗼 𝗩𝗲𝗿𝗱𝗲— Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) July 5, 2026
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