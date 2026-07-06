世界盃｜巴西出局引起反思：日本人可能是對的

巴西在16強不敵挪威，創下球隊36年最差戰績。巴西的網民隨即進行反思，並開始向日本國腳的鹽貝健人道歉，他們指「日本人可能是對的」。
日本國腳鹽貝健人在對巴西的賽前記者會，因為指巴西已不如以前，認為日本有機會取勝。發言被巴西媒體解讀為指巴西已經不強，並指日本人是看不起巴西隊。引發巴西球員的馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）及加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）在賽後挑釁。不過巴西網民的態度，隨着巴西在16強出局軟化，並開始反思。巴西隊對上一次在世界盃16強止步，其實已經是36年前的1990年世界盃，當時巴西在淘汰賽首圈不敵阿根廷，此後巴西2次奪冠，並且4次最少打入八強。
根據最初挑起對鹽貝健人攻擊的「O Globo」，他們指：「巴西在世界盃出局後，巴西球迷開始反思某位日本球員的言論。這位名叫鹽貝健人的日本國腳曾說：『這已經不是過去的巴西了。』此言一出，立刻招致巴西球迷的批評和強烈反彈。然而，如今巴西球迷的態度發生了轉變，開始意識到『那位日本球員說得沒錯』。他所遭受的待遇，包括誹謗和詆毀，顯然是不公平的。」在鹽貝健人故意置頂的留言也發生變化，不少網民指，巴西其實也不怎麼樣，也有人說「如果日本有夏蘭特，可能會贏」等。