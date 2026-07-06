世界盃｜巴西出局引起反思：日本人可能是對的

巴西在16強不敵挪威，創下球隊36年最差戰績。巴西的網民隨即進行反思，並開始向日本國腳的鹽貝健人道歉，他們指「日本人可能是對的」。

日本國腳鹽貝健人在對巴西的賽前記者會，因為指巴西已不如以前，認為日本有機會取勝。發言被巴西媒體解讀為指巴西已經不強，並指日本人是看不起巴西隊。引發巴西球員的馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）及加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）在賽後挑釁。不過巴西網民的態度，隨着巴西在16強出局軟化，並開始反思。巴西隊對上一次在世界盃16強止步，其實已經是36年前的1990年世界盃，當時巴西在淘汰賽首圈不敵阿根廷，此後巴西2次奪冠，並且4次最少打入八強。