世界盃｜美斯善破非洲隊 勢闖8強 阿根廷「大」戰埃及

球王美斯一再顯示超凡入球本領，今屆更擅破非洲隊，16強戰帶領阿根廷在阿特蘭大，曾被譽為「非洲美斯」的穆罕默德沙拿領軍的埃及，阿根廷可捧之餘，入球中位數[2.5]球，「大」盤更值博。(球賽編號FB3023，7月8日0:00開賽)

阿根廷上屆奪冠首4戰計攻入7球；今屆單是剛屆39歲的球王美斯4戰已入7球，包括兩鬥非洲隊阿爾及利亞及佛得角共入3球，而球隊已共入11球，鋒力比上屆更銳。只是上仗苦戰至加時才以3比2淘汰佛得角，表現一般，慶幸亦上了寶貴一課，包括要尋求美斯以外的入球方法。球隊經歷該逾120分鐘激戰，部分球員更踢到抽筋，料主帥史卡朗尼將要輪換出擊，其中上屆美斯「前鋒好朋友」、祖利安艾華利斯，今屆出場200分鐘0入球0助攻，球隊寄望這位「蜘蛛俠」及時復勇，分擔美斯入球重責。

「法老王」拚盡鬥「球王」

埃及現力爭成為史上首次有兩支非洲隊，跟摩洛哥一同殺入世盃半準決賽，要過阿根廷，任務艱巨。球隊雖被指守強於攻，但今屆4戰場場有入波，首席士哥手是中場艾蘇亞(2球)，而34歲的沙拿，上仗鬥澳洲時在右路組織攻勢頗活躍，加上已成自由身球員，為埃及及個人前途，今場「法老王」鬥「球王」必拚盡踢出身價波。

埃及近半數正選為國內班霸艾阿里成員，整體戰較佳，教練侯辛哈辛說：「面對阿根廷及美斯，埃及人無畏無懼。」參考佛得角法定時間逼和阿根廷一戰，突擊有力的埃及未必死守，「大」盤更值博。