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體育
出版：2026-Jul-07 11:20
更新：2026-Jul-07 11:20

世界盃｜巴洛根門引英格蘭仿傚為昆沙上訴　歐洲足協批越過紅線

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巴洛根

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國際足協（FIFA）對美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）作出緩刑的事件，在足球界引起爭議。英格蘭隊就率先試探，要求國際足協以同樣的方式，為查洛爾昆沙（Jarell Quansah）的紅牌上訴，而歐洲足協（UEFA）發聲明，批評行為已超越紅線。美國總統特朗普（Donald Trump）以及國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）都已承認有通話，但恩芬天奴指紀律委員會仍是獨立運仍。

這宗被指是美國政治干預的事件，被稱為「巴洛根門」，特朗普在星期一（6日）在白宮內承認有致電恩芬天奴：「我所要求的是重新審視，我沒有說『你要這樣做』。」他又表示，他自己不認為當時巴洛根的是犯規，他說：「他（巴洛根）沒有做錯事。」恩芬天奴就發出聲明表示：「我一如既往地與美國總統討論與世界盃相關的事宜，在這事上，我有收到特朗普總統的電話，就像我接到來自世界各地的國家元首、政府官員、足球相關人士和企業高層等，就許多不同問題打來的電話一樣。在我們的對話中，我解釋到，目前國際足協的獨立裁決機構正在進行相關程序，案件將由負責的委員會在適當時候作出裁決。這就是國際足協的運作方式，也是我始終堅持的原則。」

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法國亦考慮為奧利斯上訴

英格蘭亦考慮對於16強時被逐的昆沙作出上訴，據英國廣播公司（BBC）報道指，英格蘭足總也是基於FIFA引用《國際足協紀律章程》的第27條，豁免巴洛根的停賽而改判緩刑。報道認為，巴洛根的犯規與昆沙雖然不用，但他們同樣被直接紅牌。而報道更指，法國足協也在考慮為翼鋒的米高奧利斯（Michael Olise）在對巴拉圭領的黃牌上訴。

FIFA引用紀律章程第27條的行為也引起足球界的批評，UEFA發表聲明批評有關的決定是超越紅線，他們指：「足球和其他運動一樣，都依賴規則，而規則是需要公平、公正和透明的基礎。有時規則可以有解釋的空間，但在這個案例中並非如此。」他們指巴洛根的事件前，多個球員都需要為紅牌執行停賽，有關的決定對比賽的公平及可信性這成影響。他們指有關決定是「史無前例」，並指有關決定是難以理解。

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