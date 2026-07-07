前香港代表歐陽耀冲保送U14隊長　赴日本職業隊試訓

前香港代表隊的歐陽耀冲，在成功人股日職聯賽球隊讚岐卡馬達馬尼後，宣布會保送現役香港U14的隊長李卓軒到讚岐的U14隊進行試訓，目標是希望為香港球員謀出路。而李卓軒表示，有信心自己會在日本展示到自己的能力，爭取留在當地留學的機會。 歐陽耀冲在今日（7日）公布，透過旗下的Kiseki夢想基金，將李卓軒帶到日本試腳。歐陽耀冲表示，去年保送另一位香港青年球員的韋俊軒到當地試腳後，今年再嘗試派出年紀更輕的李卓軒。他指出，年紀教小的球員在當地可能會有更多的機會，而且日本方面對於青年球員及成年球員方面，願意給予的機會更多。因此嘗試派出U14的香港代表李卓軒。

卓軒的父親是前香港代表成員李思明，因此在小時候歐冲已認識他。歐冲指今次讚岐方面已表示，他們的U14代表實力較強，因此如果卓軒水準不及會被調查U13隊。擔任香港U14隊長，司職中場的卓軒，表示希望能在當地學習到他們的足球方式，他表示知道對方的速度很高，但是自己也有信心可以追得上對方的速度。 讚岐今屆U14聯賽未嘗一敗 歐陽耀冲就表示，自己不會給予太多壓力卓軒，只希望他能夠在當地把所學能帶給本地的球員。他又指自己都想知道香港青年隊的球員，會與對方有多少的距離。但是如果卓軒能夠留在當地，他可以在日本留學並學習日語，而對於卓軒的信心，他表示足球員就是需要自信。歐冲會在當地從旁協助卓軒融入球隊，並會教他一些基本的日語以及需要在日本練習時的技巧。預計卓軒會在當地練習兩星期，如果獲留隊有機會隨隊在之後到其他地方集訓。

讚岐在日職U14聯賽的Soutern Cross A組有2支隊伍，分別為讚岐U15及讚岐U15三豐，讚岐U15雖然目前只排聯賽第4，但球隊只進行了5場比賽，5戰全勝入20球失2球，與榜首的廣島只差4分，但對方多打3場。而三豐隊在7場3勝2和2負。球隊的U15有一位華人球員的劉軒祐。