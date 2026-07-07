熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-07 16:08
更新：2026-Jul-07 16:08

前香港代表歐陽耀冲保送U14隊長　赴日本職業隊試訓

分享：
WhatsApp Image 2026 07 07 at 15.30.57

香港U14的隊長李卓軒獲歐陽耀冲旗下公司推薦至日本職業隊讚岐試訓。(《am730》記者攝)

adblk4

前香港代表隊的歐陽耀冲，在成功人股日職聯賽球隊讚岐卡馬達馬尼後，宣布會保送現役香港U14的隊長李卓軒到讚岐的U14隊進行試訓，目標是希望為香港球員謀出路。而李卓軒表示，有信心自己會在日本展示到自己的能力，爭取留在當地留學的機會。

歐陽耀冲在今日（7日）公布，透過旗下的Kiseki夢想基金，將李卓軒帶到日本試腳。歐陽耀冲表示，去年保送另一位香港青年球員的韋俊軒到當地試腳後，今年再嘗試派出年紀更輕的李卓軒。他指出，年紀教小的球員在當地可能會有更多的機會，而且日本方面對於青年球員及成年球員方面，願意給予的機會更多。因此嘗試派出U14的香港代表李卓軒。

adblk5
WhatsApp Image 2026 07 07 at 15.31.34 WhatsApp Image 2026 07 07 at 15.31.35 WhatsApp Image 2026 07 07 at 15.31.35 (2) WhatsApp Image 2026 07 07 at 15.31.35 (1)

卓軒的父親是前香港代表成員李思明，因此在小時候歐冲已認識他。歐冲指今次讚岐方面已表示，他們的U14代表實力較強，因此如果卓軒水準不及會被調查U13隊。擔任香港U14隊長，司職中場的卓軒，表示希望能在當地學習到他們的足球方式，他表示知道對方的速度很高，但是自己也有信心可以追得上對方的速度。

讚岐今屆U14聯賽未嘗一敗

歐陽耀冲就表示，自己不會給予太多壓力卓軒，只希望他能夠在當地把所學能帶給本地的球員。他又指自己都想知道香港青年隊的球員，會與對方有多少的距離。但是如果卓軒能夠留在當地，他可以在日本留學並學習日語，而對於卓軒的信心，他表示足球員就是需要自信。歐冲會在當地從旁協助卓軒融入球隊，並會教他一些基本的日語以及需要在日本練習時的技巧。預計卓軒會在當地練習兩星期，如果獲留隊有機會隨隊在之後到其他地方集訓。

adblk6

讚岐在日職U14聯賽的Soutern Cross A組有2支隊伍，分別為讚岐U15及讚岐U15三豐，讚岐U15雖然目前只排聯賽第4，但球隊只進行了5場比賽，5戰全勝入20球失2球，與榜首的廣島只差4分，但對方多打3場。而三豐隊在7場3勝2和2負。球隊的U15有一位華人球員的劉軒祐。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務