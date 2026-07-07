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體育
出版：2026-Jul-07 16:51
更新：2026-Jul-07 16:51

溫網｜柏奧蓮妮晉八強　科布利男單贏迪米勒

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柏奧蓮妮晉級溫布頓八強。(路透社)

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溫布頓網球賽的16強，2024年女單亞軍的柏奧蓮妮（Jasmine Paolini）面對菲律賓新星的艾拉（Alexandra Eala），最終柏奧蓮妮以盤數2:1擊敗對手晉級。至於21歲的捷克球手諾絲科娃Linda Noskova）亦以盤數2:0擊敗姬絲（Madison Keys）晉身八強。男單方面，法國公開賽的亞軍科布利（Flavio Cobolli）在16強淘汰澳洲的迪米勒（Alex de Minaur）晉級。

柏奧蓮妮在2024年連續打入法網發溫布頓的決賽，不過去年表現下滑。今屆賽事在16強遇上菲律賓的艾拉，艾拉在16強已打破菲律賓球手在大滿貫的紀錄。在今場賽事柏奧蓮妮首盤先贏局數6:4，但第2盤艾拉以同樣的局數追平盤數1:1。第3盤的比賽，柏奧蓮妮以局數6:3取勝，盤數贏2:1晉級。至於另一場的女單賽事，捷克的諾絲科娃以盤數2:0淘汰2025年的澳洲公開賽冠軍姬絲。

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男單的比賽，剛在今年法網取得亞軍的科布利，在16強遇上澳洲的迪米勒，科布利直落3盤贏7:5、7:6（7:4）及6:3擊敗對手晉級。科布利八強的對手，是以外卡參賽的英國球手的費里（Arthur Fery），費里在16強激戰5盤以盤數3:2淘汰迪米托夫（Grigor Dimitrov）。

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柏奧蓮妮對艾拉精華

姬絲對諾絲科娃精華

迪米托夫對費里精華

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