NBA｜字母哥落實交易去熱火　祖傑望明年與金塊續約

「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo），落實交易到邁亞密熱火，結束在密爾沃基公鹿的13年生涯。他在此前拍攝影片紀錄他在公鹿的生涯。至於3屆最有價值球員的祖傑（Nikola Jokic）就希望留在丹佛金塊結束球員生涯，因此想在明年與金塊續約。

字母哥在星期一公布離隊的消息，他在社交平台發放影片，由公鹿比賽的解說Jim Paschke回顧其在公鹿的生涯。他表示：「我希望為這座城市帶來一座獎盃，對他們來說意義非凡，因為它對我意義重大。我想讓你們親耳聽到：密爾沃基這座城市永遠在我心中。這是我的家。不論我在哪裡，密爾沃基永遠是我的城市、我的球隊和我的家。」