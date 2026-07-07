世界盃｜阿根廷史卡朗尼望決賽鬥西班牙　以巴西出局為誡

阿根廷將在16強迎戰埃及，主教練的史卡朗尼（Lionel Scaloni）在賽前表示，他希望的是與西班牙能在決賽碰頭，不過首要還是先過埃及一關，並要以巴西為誡，以免提早出局。
史卡朗尼在賽前表示：「我不知道怎樣的球隊才算是熱門。然而很清楚的時，西班牙在經過5場比賽在進步，而且進步逐漸明顥。世界盃是很複雜的，又要旅途奔波、又會酷熱難耐、場地條件惡劣，球的運行軌跡也時好時壞。諸多因素讓我們無法斷定哪支球隊是絕對的奪冠熱門。這不是一屆正常的世界盃，沒有一支國家隊能創造很大的差距，我希望與西班牙決賽碰頭，不過路仍然很長，我們雙方面前都有很多障礙。」
「巴西情況也可能在我們身上發生」
史卡朗尼續說：「今屆世界盃對所有人來說都很艱難。前幾日，法國隊看起來還是一支令人畏懼的對手。他們現在依然如此，但對巴拉圭時卻踢得很吃力。今年的比賽環境與以往世界盃截然不同。今年參加了很多比賽的球員都受到影響，這就是為甚麼我們沒有看到以往那種高水準的比賽。那些奪標熱門也沒有展現出，賽前人們的預期足球。」
對於南美死敵的巴西隊出局，他指：「我只看了部份的比賽，因為我們在訓練。不過我們都因為風暴而中止了該節訓練。挪威是一支很好的隊伍，而巴西出局的情況也可能有一日在我們身上發生。我們需要警剔，因為埃及也是一個很好的對手。」