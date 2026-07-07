世界盃｜阿根廷史卡朗尼望決賽鬥西班牙　以巴西出局為誡

阿根廷將在16強迎戰埃及，主教練的史卡朗尼（Lionel Scaloni）在賽前表示，他希望的是與西班牙能在決賽碰頭，不過首要還是先過埃及一關，並要以巴西為誡，以免提早出局。

史卡朗尼在賽前表示：「我不知道怎樣的球隊才算是熱門。然而很清楚的時，西班牙在經過5場比賽在進步，而且進步逐漸明顥。世界盃是很複雜的，又要旅途奔波、又會酷熱難耐、場地條件惡劣，球的運行軌跡也時好時壞。諸多因素讓我們無法斷定哪支球隊是絕對的奪冠熱門。這不是一屆正常的世界盃，沒有一支國家隊能創造很大的差距，我希望與西班牙決賽碰頭，不過路仍然很長，我們雙方面前都有很多障礙。」