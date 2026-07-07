世界盃｜比利時SNS挑釁特朗普：推翻這賽果吧

對於國際足協（FIFA）被指在美國總統特朗普（Donald Trump）的介入下，令美國前鋒的科拿連巴洛根（Folarin Balogun）豁免停賽，事件仍令晉級的比利時非常不滿。在贏到4:1的時候，比利時前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）特別與隊友們跳特朗普的舞蹈來取笑，同時比利時足協也在社交平台用盧卡古入球的相片寫上「推翻這賽果吧」，挑釁特朗普與FIFA。
「巴洛根門」事件，成為今屆世界盃的陰霾，多支球隊也利用紅黃牌的上訴來測試FIFA的底線。而作為最大「受害者」的比利時，球員在賽後表示他們都因為感到受不公平對待，在更衣室內氣氛沉重，中場的尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）透露：「過去兩日在場外發生了很多事，隊內瀰漫着一種覺得不公平的情緒，我們決心在球場上做出回應。」隊長的泰利文斯（Youri Tielemans）也表示：「我們告訴自己必須在球場上做出回應。我們也做到了。」
Belgium did the Trump dance after beating USA 😭 pic.twitter.com/xva7xWZODz— BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026
在盧卡古攻入第4球之後，球隊特別在場邊跳特朗普的招牌舞蹈，而且在比利時國家隊的Instagram，在盧比古入球的帖文更是寫上「推翻它吧」，是擺明挑釁特朗普及FIFA。
魯迪加西亞：巴洛根不應被批評
比利時主教練的魯迪加西亞（Rudi Garcia）賽後被問及巴洛根的上陣及影響，他表示：「這不是他（巴洛根）的錯，他不應該被批評，而我也這樣告訴了他。其實無論美國的陣容如何，真正的重要的我們的比賽計劃。這班球員相當成熟，我告訴他們最重要還是我們。」