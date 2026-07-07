世界盃｜比利時SNS挑釁特朗普：推翻這賽果吧

對於國際足協（FIFA）被指在美國總統特朗普（Donald Trump）的介入下，令美國前鋒的科拿連巴洛根（Folarin Balogun）豁免停賽，事件仍令晉級的比利時非常不滿。在贏到4:1的時候，比利時前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）特別與隊友們跳特朗普的舞蹈來取笑，同時比利時足協也在社交平台用盧卡古入球的相片寫上「推翻這賽果吧」，挑釁特朗普與FIFA。

「巴洛根門」事件，成為今屆世界盃的陰霾，多支球隊也利用紅黃牌的上訴來測試FIFA的底線。而作為最大「受害者」的比利時，球員在賽後表示他們都因為感到受不公平對待，在更衣室內氣氛沉重，中場的尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）透露：「過去兩日在場外發生了很多事，隊內瀰漫着一種覺得不公平的情緒，我們決心在球場上做出回應。」隊長的泰利文斯（Youri Tielemans）也表示：「我們告訴自己必須在球場上做出回應。我們也做到了。」