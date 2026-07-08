世界盃｜美國「紅牌緩刑」仍大敗 普帥：責任在我

首席射手獲「特赦」繼續出場，卻無助美國隊多走一步，在今屆世盃16強主場以1比4慘負比利時，令今屆3支主辦國球隊同於16強出局。美國隊今仗大失水準，阿根廷籍主帥普捷天奴賽後稱，願意一力承擔。

普捷天奴否認前鋒科拿連巴洛根(Balogun)，紅牌獲「緩刑」的軒然大波，影響美國隊表現。他說：「我們今天表現不夠好，毋須找藉口，周遭發生的一切固然重要，但並不影響我們的情況。」美國隊雖由中場馬歷堤曼(Tillman)主射罰球一度追平，但防守欠穩，加上「美國隊長」基斯甸普列錫(Pulisic)因傷退下火線，門將馬特費斯(Freese)致命犯錯。焦點人物巴洛根下半場僅一記單刀被救出最具威脅，主隊終慘敗出局，無法追平該國2002年殺入8強的最佳成績。