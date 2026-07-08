世界盃｜美國「紅牌緩刑」仍大敗 普帥：責任在我

首席射手獲「特赦」繼續出場，卻無助美國隊多走一步，在今屆世盃16強主場以1比4慘負比利時，令今屆3支主辦國球隊同於16強出局。美國隊今仗大失水準，阿根廷籍主帥普捷天奴賽後稱，願意一力承擔。
普捷天奴否認前鋒科拿連巴洛根(Balogun)，紅牌獲「緩刑」的軒然大波，影響美國隊表現。他說：「我們今天表現不夠好，毋須找藉口，周遭發生的一切固然重要，但並不影響我們的情況。」美國隊雖由中場馬歷堤曼(Tillman)主射罰球一度追平，但防守欠穩，加上「美國隊長」基斯甸普列錫(Pulisic)因傷退下火線，門將馬特費斯(Freese)致命犯錯。焦點人物巴洛根下半場僅一記單刀被救出最具威脅，主隊終慘敗出局，無法追平該國2002年殺入8強的最佳成績。
跟國家隊合約在世盃後完結的普帥說：「學習是一個過程，我們需要評估為何今場的表現不像己隊其他決賽周比賽。當然責任在我。」對於個人前途，他說：「若足總(美國)願意，可坐下來傾，現在先休息一下。」
比利時教練︰錯不在巴洛根
「新聞人物」巴洛根賽後不願多談「紅牌緩刑」，比利時主帥魯迪加西亞則大讚對方：「他(巴洛根)賽後走過來跟我傾談，我喜歡他這舉動，並向對方說錯不在他，不用自責。」有記者引述魯爾加西亞說，美國前鋒紅牌被打甩最終「零」影響比利時：「我們重視的只是己隊的作戰部署。」比利時香港時間周六深夜，將於8強硬撼西班牙。