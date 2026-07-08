世界盃｜葡萄牙出局 告別世盃舞台 C朗：遺憾但無愧

葡萄牙在16強被西班牙絕殺出局後，41歲的球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)表示，這是他個人最後一次出戰世盃，但卻沒有明確表示會否從國家隊中退役。 葡萄牙今場稍落下風，戰至補時被狂牛後備兵米基爾美連奴(Merino)突入中路，單刀破網，就此輸1球出局。C朗今屆5戰全列正選，上陣多達441分鐘，今場3次射門已是全隊最多，但攻門欠威脅平平，最終以史上唯一連續6屆世盃決賽周入波、合共決賽周上陣27場入11球的輝煌戰績，告別世界盃賽場。

完場後，C朗站在場中舒了一口氣，用手輕拭男兒淚，慢慢冷靜下來，與隊友及包括耶馬爾(Yamal)等西班牙球員握手及擁抱後步離他最後的世界盃舞台。他向記者說：「我遺憾以這種方式離開世盃，我已竭盡全力做到最好，可無愧於心地離開。沒錯，這是我最後一屆世盃，但我現在有時間反思，陪伴家人。我不會衝動下作出決定。」 葡萄家球王C朗，是現代足球史上其中一位最偉大的前鋒，為國家及球會共上陣1,326場入976球。他在2006年首度為葡萄牙於世盃決賽周上陣，國家隊當時取得殿軍，之後5屆參戰，球隊最佳成績是2022年打入8強。

C朗自豪為國贏歐國盃 國家隊在C朗帶領下，在歐洲賽場的戰績出色得多，2016年封王歐國盃，2019年及2025年稱霸歐國聯。他亦自豪說：「我為葡萄牙贏得3個冠軍，在C朗之前，葡萄牙沒有贏得一項錦標。說實話，國家隊贏得2016年歐國盃，它跟世盃意義一樣重大。」 馬天尼斯辭職 C朗未有明確表示會否繼續為國出戰，下一個大賽是2028年歐國盃，而國家隊下一仗將是9月下旬在歐國聯主場鬥威爾斯。反而葡軍的西班牙主帥馬天尼斯(Martinez)，今場賽後宣布辭職。C朗大讚馬天尼斯：「我喜歡跟他共事，一位出色的教練，一位偉大的人，他對葡萄牙所做的一切值得讚賞。」

跟國家隊關係欲斷難斷，但跟效力的沙特球會艾納斯仍在一年合約的C朗，下月新球季將跟前英超領隊、新帥普斯迪高路(Postecoglou)合作，展開聯賽衛冕戰及向個人1,000入球目標進發。