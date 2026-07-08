世界盃｜美國隊出局莊家賺到笑　對比利時投注額創紀錄

美國隊出局，不過美國的體育博彩公司公因此盤滿缽滿。根據美國博彩公司指，在星期一（6日）美國對比利時的比賽，錄得美國足球博彩最高投注額創紀錄，但逾8成都投注美國隊晉級，因此莊家大賺。 多間美國的體育博彩公司都表示，世界盃期間包括美國隊的比賽都創下紀錄。在BetMGM表示，美國隊對比利時的比賽，投注額是今年所有美國體育運動，包括大學美式足球季後賽，NCAA大學籃球賽，甚至比NBA、NHL以及MLB的任何一場總決賽都高。FanDuel就指，美國隊從首兩場比賽，已打破公司的足球比賽投注額。凱撒體育博彩竟指，在美國對波斯尼亞的比賽，也打破了公司的投注紀錄，但之後再被阿根廷對佛得角以及墨西哥對英格蘭所取代。

BetMGM的代表表示：「今屆世界盃對我們來就是一直在創紀錄。全國各地都充滿興奮的氣氛。無論你身在何處，都能感受到今年夏天世界盃的熱潮席。我認為另一個重要因素是比賽時間。當然，在美國本土比賽意義重大，但昨晚本土美國隊的比賽安排在黃金時間，這是一個關鍵因素。」 逾八成注碼買美國隊晉級 而莊家們透露，美國的賭徒都下注在主隊勝利。凱撒體育就指，有81%的投注是美國隊晉級，同時亦有一定金額下注美國隊前鋒的科拿連巴洛根（Folarin Balogun）入球。BetMGM代表就指，根據賠率美國是熱門，美國的賭客會喜歡投注像美國對比利時這樣賠率相若，而不是有特別熱門冷門的比賽，他又指今場比賽是博彩公司今年最大利潤的比賽之一。而據報，拉斯維加斯的Circa體育博彩，就有人投注75萬美元美國隊晉級。

博彩公司又表示，美國及葡萄牙是兩支風險最高的球隊之一，而他們的出局也鬆了一口氣，不過之後的就輪到了法國隊，他們也一直受賭客關注。博彩公司預計，隨着美國出局，投注額可能有所下降，但仍有待觀察。而在美斯（Lionel Messi）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe）及艾寧夏蘭特（Erling Haaland）等球星繼續有出色發揮下，相信仍會吸引賭客投注入球。