世界盃｜國際足協調查針對IShowSpeed歧視行為　美國千萬網紅變明燈

美國網紅IShowSpeed在今屆世界盃成為明燈，在淘汰賽被指多場穿上落敗球隊的球衣，也令他偶像基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）出局。國際足協（FIFA）宣布介入調查他被歧視行為的影片。
國際足協在星期二（7日）阿根廷對埃及的賽前公布，指在網上發現一條影片涉及在世界盃比賽場地內的種族歧視行伙。據報有關影片就是IShowSpeed在阿根廷對佛得角的32強賽事，穿上佛得角球衣的IShowSpeed在看台，期間有阿根廷球迷以西班牙語向IShowSpeed說：「你返回動物園哭吧！」國際足協聲明表示強烈譴責一切種族主義、仇恨和歧視的任何行為。報道又指，在埃及的比賽，也有人向他做出猴子的挑釁動作，並向他辱罵。
C朗fans專反美斯
擁有5,400多萬追隨者的IShowSpeed，本身是C朗的球迷，因此又極度反美斯，然而他近日穿上葡萄牙球衣入場時，葡萄牙都未能取勝，在他因為航班延誤而未能入場的比賽，葡萄牙卻擊敗了克羅地亞。加上他一直反美斯，包括穿上佛得角及埃及球衣入場，最終都先後不敵阿根廷，因此他現在被網民取笑是新的「神燈」。
IShowSpeed目前與美國的霍氏電視台合作，會播放他在球場的影片，而他也因此邀請過國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）以及霍氏的評述伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）等在他的影片亮相。