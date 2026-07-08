世界盃｜國際足協調查針對IShowSpeed歧視行為　美國千萬網紅變明燈

美國網紅IShowSpeed在今屆世界盃成為明燈，在淘汰賽被指多場穿上落敗球隊的球衣，也令他偶像基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）出局。國際足協（FIFA）宣布介入調查他被歧視行為的影片。

國際足協在星期二（7日）阿根廷對埃及的賽前公布，指在網上發現一條影片涉及在世界盃比賽場地內的種族歧視行伙。據報有關影片就是IShowSpeed在阿根廷對佛得角的32強賽事，穿上佛得角球衣的IShowSpeed在看台，期間有阿根廷球迷以西班牙語向IShowSpeed說：「你返回動物園哭吧！」國際足協聲明表示強烈譴責一切種族主義、仇恨和歧視的任何行為。報道又指，在埃及的比賽，也有人向他做出猴子的挑釁動作，並向他辱罵。