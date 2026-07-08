溫網｜祖高域苦戰逾5小時晉級　四強鬥仙拿

仍在爭取生涯第25個大滿貫的祖高域，在八強遇上加拿大的艾格阿利亞斯美。首盤二人已經激戰至決勝局，並且去到細分12:10才分出勝負，為祖高域先取一盤。但是第2盤艾格阿利亞斯美以局數6:3追平盤數。第3盤輪到祖高域贏6:3。在第4盤比賽，雙方又一次打到決勝局，艾格阿利亞斯美贏細分7:4，盤數2:2要進行第5盤比賽。第5盤他們第3次要以決膀局分勝負，而且第5盤是需要「搶十」，祖高域以細分10:4勝出，在5小時15分的比賽時間後，祖高域以盤數3:2晉身四強。

今場比賽祖高域打破多項紀錄，當中5小時15分鐘的比賽時間，是溫布頓史上最長的八強比賽。而祖高域成為了最年長打入大滿貫決賽的球手，而他也以50次在大滿貫打足5盤比賽，超越華連加（Stan Wawrinka）的紀錄。而他也與費達拿（Roger Federer）及拿度（Rafael Nadal）一樣，第15次晉身單一大滿貫男單四強。同時107場溫布頓勝利以及55次打入大滿貫四強，也是他個人保持着的紀錄。

大坂直美不敵莫祖娃

他在賽後表示：「我用這支球拍以及很多的心血贏了這場比賽。我還能說甚麼呢？我至今仍在為這樣的時刻而打網球。我希望這場是決賽，這樣我就不用擔心明日身體會有甚麼感覺了，但我很高興我贏了。」祖高域四強的對手，是上屆冠軍的仙拿，仙拿在另一場的八強比賽以盤數3:0贏德國的史卓夫（Jan-Lennard Struff）。女單的八強，美國的嘉奧芙（Coco Gauff）就以盤數2:1反勝同胞的碧古拉（Jessica Pegula），而日本的大坂直美就0:2不敵捷克的莫祖娃（Karolina Muchova）。