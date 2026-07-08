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體育
出版：2026-Jul-08 17:46
更新：2026-Jul-08 17:46

世界盃｜巴拉圭門神曾窮到賣波衫救妻兒　獲好友回贈昔日國家隊戰衣

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巴拉圭門將基爾。(路透社)

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巴拉圭的門將奧蘭度基爾（Orlando Gill），在對德國一戰為球隊在12碼勝出，雖然最終在16強不敵法國隊出局。基爾仍喜獲友人回贈，當日因為生活拮据而變賣的一件巴拉圭青年隊球衣。

26歲的基爾目前在阿根廷的聖羅倫素效力，並獲得不少歐洲球會的注意，有機會踏上更高的舞台。而基爾早在2022年12月，當時他還在出生地巴拉圭的聖羅倫素體育會效力。當時的他收入微薄，卻遇上了太太早產，需要入住深切治療部。因此他急需要籌集資金，照顧早產的孩子及太太。基爾的太太表示，當時是他們人生最困難的時間，基爾當時只有為巴拉圭的U20出戰過一次，而為了籌集資金，基爾變賣一切可以換錢的東西，包括當時的U20國家隊球衣。

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基爾的友人柏度（Pedro Suarez）透露，他很樂意將那件巴拉圭U20的守門員球衣歸屬給基爾。柏度表示，當時基爾為籌錢很難以開口向朋友借錢，但是柏度還是給了部份的錢給基爾。基爾於是以該件球衣作為抵押。柏度表示自基爾去阿根廷效力以來，已2年沒有見面，在巴拉圭輸給法國隊準備回國，他就準備好與好友再見。柏度說：「他還未還錢絡我。不過這已經過去，我會還他球衣。如果他想給我一些東西，他就會做，但我沒有所有。他是我朋友，我只是盡能力幫他。」

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