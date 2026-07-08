世界盃｜巴拉圭門神曾窮到賣波衫救妻兒　獲好友回贈昔日國家隊戰衣

巴拉圭的門將奧蘭度基爾（Orlando Gill），在對德國一戰為球隊在12碼勝出，雖然最終在16強不敵法國隊出局。基爾仍喜獲友人回贈，當日因為生活拮据而變賣的一件巴拉圭青年隊球衣。

26歲的基爾目前在阿根廷的聖羅倫素效力，並獲得不少歐洲球會的注意，有機會踏上更高的舞台。而基爾早在2022年12月，當時他還在出生地巴拉圭的聖羅倫素體育會效力。當時的他收入微薄，卻遇上了太太早產，需要入住深切治療部。因此他急需要籌集資金，照顧早產的孩子及太太。基爾的太太表示，當時是他們人生最困難的時間，基爾當時只有為巴拉圭的U20出戰過一次，而為了籌集資金，基爾變賣一切可以換錢的東西，包括當時的U20國家隊球衣。