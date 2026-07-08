世界盃｜阿根廷埃及VAR爭議難解　專家意見不盡相同

阿根廷對埃及的世界盃16強賽事，因為視像助理裁判（VAR）的尺度引起爭議。各地的電視台球評以及一些前球證都有不同的看法。 目前雖然在網上的爭議，在於埃及末段的一次進攻，穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）推入禁區後倒地，之後阿根廷反攻造就反勝的入球。不過更多的前球證及球評，關注點是穆斯達法薩高（Mostafa Ziko）下半場中段一次反擊的入球，被VAR指於自己後半場犯規。有關的時長以及距離受到與疑。

美國霍氏電視台，擔任分析的前英格蘭門將羅拔格連（Robert Green）指出：「阿根廷真是僥倖逃過一劫。整個球場這麼遠的距離，100碼開外，有人踩到別人的腳趾，這根本不是引入VAR的初衷。現在VAR的權限已經遠遠超出了應有的範疇。裁判看到鏟球，卻決定不判，埃及一次精彩的反擊取得入球，理應獲得2球的領先優勢，卻因此被剝奪了機會。」 前英超球證： VAR檢視得太細緻 在霍氏體育操當球例分析的前英超球證卡頓堡（Mark Clattenburg）亦批評VAR的介入：「我不認為A那是個犯規，B應該由VAR介入取消這個入球。這不是VAR應處理的事。」他續指出：「我的看法很簡單，這種碰撞，這種犯規，與今屆賽事球證的執法方式不符。他們允許一些身體對抗，也允許一些身體接觸，你可以說這不是犯規。當然，當球證在場上作出判罰時，這顯然不是VAR應該介入的情況，而是否犯規是一個非常主觀的決定，這不是一個明顯的犯規。」

卡頓堡續指：「VAR檢視得太細緻，他們試圖找出比賽中發生的某些事情來取消埃及的入球。這個入球涉及多次傳球，距離球門很遠，耗時也很長。這可不是一兩秒的事。從犯規到入球，大概有10秒鐘，所以時間也太長了。如果我們看看阿根廷，他們確實得到了一些有利的判罰，而這個入球被取消無疑對他們有利。當然，全世界很多人都會認為這是VAR不公平的干預。」

美國球例專家： VAR是不希望犯規導致的入球被判有效 然而，霍氏的另一位專家，也是美國的球例專家麥捷歷（Joe Machnik）就這樣解釋：「這其實早已是VAR指引的一部份，也是他們最早決定的事情之一，那就是他們不希望因為犯規導致的入球被判入球有效。他們從沒有規定過，犯規必須發生在距離龍門75碼或距離要在5秒以內。只要一方沒有重新獲得球權或進行任何進攻，那麼這次犯規就屬於乾淨利落的搶奪，又這次犯規是最終導致入球。根據有關規定，這入球被判無效。」

麥捷歷再解釋：「在這個級別的比賽，球證的判罰完全取決於角度。所以，球證當時的角度可能不太合適，那個犯規發生在球場的一個角落。他離得比較遠，可能根本看不到那個犯規。而那邊的助理裁判則在球場的另一端。所以，VAR的作用就是，『讓我給你看看另一個角度』，當你看到不同的角度時，就會發現確實犯規，球員踩到他的腳。」

上屆世界盃球證：阿根廷有3次奪回球權機會未能把握 不過，在上屆世界盃有份執法以及擔當過VAR的墨西哥球證費蘭度古里路（Fernando Guerrero）認為VAR不應介入。他在個人社交平台解釋：「球證和VAR都錯誤取消了沙拿（實際為薩高）的入球。阿根廷球員並未受到侵犯，即使球證認定是犯規，也不應該將其納入進攻控球階段（APP）的審查範圍，因為阿根廷隊當時擁有充足的時間、空間，而且他們的後衛企位也十分穩固。阿根廷有3次奪回球權的機會，但都未能把握。因此，這判罰完全違背了VAR的規則。VAR規定，只有在進攻方擁有清晰的進攻程序，且失去球權的球隊沒有實際奪回球權的機會時，VAR才能介入。VAR和裁判都犯了錯誤，這不僅損害了埃及的利益，最終也導致他們的出局。」

🚨ESCÁNDALO🚨



Se equivoca el árbitro y el VAR en anular el gol de Salah de @EgyptNT_EN

No es falta sobre el argentino, y si consideraron FALTA, NO es una falta en APP 👉(Attacking Possession Phase), ya que el equipo argentino tuvo mucho tiempo,espacio y sus defensores estaban… pic.twitter.com/UNQyFlXVlF — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) July 7, 2026