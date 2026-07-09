世界盃｜神鋒激鬥 爭奪金靴獎

「8776」這組數字是今屆世盃、在法國對摩洛哥8強戰前，金靴獎排名前4射手各自的入球數字，難得是一眾前列射手仍「生存」，球王美斯(Messi)這位GOAT(史上最佳)能否為國家為個人，再登世盃之巔，成為熱話。

世盃史上最強神射手是1958年的法國名將方亭(Fontaine)，6戰攻入13球，助國家隊獲季。上屆亞軍法國的基利安麥巴比(Mbappe)以8球奪金靴獎(Golden Boot)，而率阿根廷封王的美斯則以1球之差屈居次席，但「歷來世盃入球王」美斯在決賽周已累計上陣31場入21球。

美斯今屆已入8球，麥巴比暫入7球，而8強相遇的挪威入球機器艾寧夏蘭特(Haaland)及英格蘭王牌哈利卡尼(Kane)，分別入7球及6球。這個「8776」組合，是史上首次在淘汰賽階段有3位或以上球員，攻入最少7球。當然入到4強的球隊，連同季軍戰仍有3場比賽，愈多比賽愈有利爭金靴獎；但原來自02年朗拿度入8球，為巴西為個人「雙喜臨門」後，對上5屆的金靴得主都不是出自冠軍球隊。