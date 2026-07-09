世界盃｜法國「細」鬥摩洛哥 歐洲最強鬥非洲最強爭入4強

奪標大熱「高盧雄雞」法國，在波士頓舉行的世盃8強賽頭炮，迎戰非洲勁旅摩洛哥，重演上屆準決賽翻版。今場料演精彩攻守對決，「阿特拉斯雄獅」摩洛哥不會輕易被擊倒，入球中位數[2.5]球，「細」盤值博。(球賽編號FB3025，7月10日04:00開賽，ViuTV99台直播)

兩隊上屆4強碰頭，法國勝2比0，但雙方全場中框攻門不多，只是法國勝在把握力較強，如今法國仍由主帥迪甘斯領兵、射手基利安巴比(Mbappe)及奧士文尼迪比利(Dembele)攻堅，今屆5戰全勝僅失2球。法國上仗遇死守兼踢法勇悍的巴拉圭，避重就輕只以1比0勝出，今屆8強之中仍是最從容不迫、最具霸氣。

摩洛哥戰力比4年前更強，年初獲判捧走非國盃，今年3月才接手的教練安亞比教過各級別摩洛哥國家隊，主導歐式踢法，戰術靈活，善踢「偽9」戰術令敵衛難防。效力巴黎聖日門的國家隊隊長夏基美(Hakimi)右路側擊強橫，固然是今場法國包括一眾球會隊友的嚴防對象。上屆已是正選的西甲兵奧拿希(Ounahi)，上仗在首席射手沙巴利(Saibari)傷出後，推前攻入2球，協助球隊下半場發力3比0大炒加拿大。再者，皇家馬德里翼鋒巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)今屆已交出4次助攻，摩洛哥今場以守為攻，法國要再贏對手，難度加大。