世界盃｜阿根廷團隊執法對摩洛哥八強　法國迪甘斯未驚過

今晚（9日）的世界盃八強大戰，法國對摩洛哥將在香港時間星期五的凌晨3時展開。在國際足協（FIFA）公布的球證團隊，將由「清一色」的阿根廷裁判執法引起了質疑，不過法國的主教練迪甘斯（Didier Deschamps）對此並不在意，並指他們的對手是摩洛哥而不是球證。
正當法國球證團隊執法阿根廷對埃及比賽，被指偏坦阿根廷。但是由阿根廷團隊執法法國隊的比賽卻又惹起質疑，報道稱因為法國與阿根廷同處於一個半區，兩隊上屆決賽對手有機會在四強相遇，故阿根廷球證法根度迪羅（Facundo Tello）的團隊卻被指有機會受質疑。不過迪甘斯在賽前的記者會表示：「我們必須面對，而我相信球證們。我們的對手是摩洛哥，不是球證。」迪甘斯更支持，在阿根廷比賽執法受質疑的法國球證拿迪斯亞（Monsieur Letexier）：「就希望我們比賽的球證，跟拿迪斯亞一樣好吧。」
奧利斯黃牌上訴被駁回
摩洛哥的主教練奧亞比（Mohamed Ouahbi）也降低球證對比賽的影響：「關於明日比賽的球證，我們說的是非常具經驗的裁判。這是我想要的，我們需要富經驗的球證執法這種比賽，所以我們很冷靜。我們在對荷蘭之前都遇到荷蘭的球證，他做得很好。所以我們不太談論這件事，因為我們知道他們會盡力做到最好。我們對法國球證不太愛出牌警告，可能會造成一些影響，但我不會對球證的水平說任何不好的話。」
另外，國際足協駁回了法國隊就米高奧利斯（Michael Olise）的黃牌上訴。奧利斯是在對巴拉圭的比賽領黃牌，當時他被指與巴拉圭的馬迪亞斯格拉薩（Matias Galarza）爭執，之後格拉薩掩面倒地，但重播發現奧利斯只是拉着他的球衣。法國足協認為按照FIFA的「巴洛根門」事件，他們有理據上訴，不過迪甘斯在記者會透露已被駁回。