世界盃｜決賽周表現影響年度金球獎機會　美斯得獎機率急升966%

美斯藉在世界盃的表現，在金球獎的得獎機率大增近9.7倍。(路透社)

世界盃年，在國家隊的表現對於年底金球獎的爭逐會有影響。而在八強開賽前，外國媒體報道有關於美斯（Leo Messi）能再奪金球獎的機會，從0.97%，大增至10.34%，增長966%。

西班牙的《馬卡報》指，世界盃表現對球員的影響可能比他們在球會的表現尤甚。在世界盃前，美斯獲得金球獎的機率，只有0.97%，不過經歷了分組賽至16強之後，美斯的機率增長966%至10.34%，成為現時的第5熱門，僅次於哈利卡尼（Harry Kane）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）以及米高奧利斯（Michael Olise）。