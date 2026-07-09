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體育
出版：2026-Jul-09 11:38
更新：2026-Jul-09 11:38

世界盃｜決賽周表現影響年度金球獎機會　美斯得獎機率急升966%

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美斯藉在世界盃的表現，在金球獎的得獎機率大增近9.7倍。(路透社)

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世界盃年，在國家隊的表現對於年底金球獎的爭逐會有影響。而在八強開賽前，外國媒體報道有關於美斯（Leo Messi）能再奪金球獎的機會，從0.97%，大增至10.34%，增長966%。

西班牙的《馬卡報》指，世界盃表現對球員的影響可能比他們在球會的表現尤甚。在世界盃前，美斯獲得金球獎的機率，只有0.97%，不過經歷了分組賽至16強之後，美斯的機率增長966%至10.34%，成為現時的第5熱門，僅次於哈利卡尼（Harry Kane）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）以及米高奧利斯（Michael Olise）。

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目前英格蘭的卡尼仍是金球獎的大熱，機率達到22.27%，而麥巴比也從4.36%升至19.30%，成為次熱門，二人合共已佔了41%的機率。至於其他的球員，雖然在皇家馬德里表現一般，但祖迪比寧咸（Jude Bellingham）從世界盃前的0.64%，亦增至4.26%；挪威射手的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）亦由世界盃前的1.92%，升至6.59%。即使是已出局的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），其機率都由0.80%升至2.79%。

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