世界女排聯賽香港站 中國女排激戰5局負加拿大（有片）

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2026」7月8日於啟德體藝館展開一連五日的精彩賽事。作為總決賽前的最後一站，六支國際勁旅，包括主場出擊的中國、世界排名第一的意大利，連同多明尼加共和國、加拿大、比利時以及烏克蘭，將力爭晉級總決賽的席位。揭幕戰比利時以局數3︰2挫多明尼加先拔頭籌，衛冕的意大利3：1力克烏克蘭，尾場中國女排激戰5局，以2︰3僅負加拿大。

Belgium vs. Dominican Republic

揭幕戰比利時挫多明尼加 首場賽事由全力衝擊總決賽資格的比利時迎戰力求保級的多明尼加。入局迅速的比利時首局憑藉副攻法蘭臣（Britt FRANSEN）在關鍵時刻兩次攔網得手，以25：19拿下首局。次局雙方12次戰成平手，多明尼加局末失誤頻生，比利時以25：20再下一城。落後兩局的多明尼加隨後展開強烈反撲，主攻保娜（Yonkaira Paola Peña ISABEL）與接應嘉娜・干莎莉絲（Gaila GONZALEZ）火力全開，以25：14及26：24連追兩局，頑強扳平2：2。決勝局一度落後的比利時及時作出戰術調動，替補的二傳拿高絲（Lara NAGELS）憑發球頻頻破壞對手一傳，帶領球隊連追5分反超前，最終比利時以15：12拿下決勝局，局數3：2在香港站先拔頭籌。比利時接應瑪田（Pauline MARTIN）交出全場最高24分，成為贏波功臣。

Ukraine vs. Italy - Highlights

衛冕意大利力克烏克蘭 緊接登場的是衛冕的意大利迎戰首度參賽的「新兵」烏克蘭。意大利首局迅速掌控節奏，以25：15輕鬆取勝。第二局烏克蘭展現頑強抵抗力，雙方一路拉鋸至20：20，雖然意大利調入接應伊干奴（Paola Ogechi EGONU）試圖打破僵局，並在局末連救兩個局點，但烏克蘭頂住壓力以25：23扳回一局。第三局意大利狀態大勇，極速拉開15分優勢，以25：10再下一城。 第四局戰況膠著，烏克蘭曾領先20：17，惟意大利展現衛冕本色，局末強勢打出一波8：1的攻勢逆轉，以25：21鎖定勝局，局數3：1擊敗烏克蘭。意大利接應安度普娃（Ekaterina ANTROPOVA）獨取全場最高的25分，表現最為搶眼。

加拿大激戰五局險勝中國 尾場賽事上演中國硬撼加拿大。中國首局憑副攻王媛媛局末兩次關鍵攔網，以25：19先取一局。第二局加拿大主攻格莉（Alexa GRAY）與接應雲莉琪（Kiera VAN RYK）合轟16分，以25：17追成平手。第三局兩隊發揮不相伯仲，戰至22：22關鍵時刻，加拿大主攻格莉（Alexa GRAY）手感火熱連取3分，助球隊局數反先。第四局中國沒有受上一局失利影響，並在局末憑較佳把握力，以25：23將賽事拖入決勝局。決勝局兩隊互不相讓，惟中段加拿大逐漸拉開，穩定的攻防一直延續至局末，最終以15：11拿下，局數3：2擊敗中國。加拿大今仗火力全開，三名球員得分達「20+」成為取勝關鍵，接應雲莉琪（Kiera VAN RYK）、主攻格莉（Alexa GRAY）及主攻古辛（Abagayle GUEZEN）聯手轟下73分，為香港站首日賽事劃上句號。

今日（7月9日）賽事將接續上演兩場激戰，包括下午5時比利時對陣加拿大，以及晚上8時半中國迎戰烏克蘭。 今晚中國女排鬥烏克蘭 賽事門票現於快達票公開發售。門票分兩類，上午的 11:00 或 11:30 場次，每場票價 $200及 $400；其餘門票則可一票觀看同晚兩場賽事（7月8日至10日：17:00 場次及 20:30 場次；7月11日至12日：16:30 場次及 20:00 場次），票價由 $380至 $1,800 不等。售票詳情可瀏覽大會專頁。