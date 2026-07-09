溫網｜英國費里挫科布利晉身四強　與施維列夫爭入決賽

持外卡參賽的英國球手費里（Arthur Fery），打入溫布頓網球賽的男單四強。這位僅餘的英國球手，在八強擊敗意大利的科布利（Flavio Cobolli）晉級，將與2號種子的施維列夫（Alexander Zverev）爭入決賽。

在18個月前費里才傷癒復出，他當時的排名只有500位以外，在去年10月時還不到200名。在今屆賽事前他的排名僅114，以外卡身份參賽，但接連擊敗多位球手晉身至八強。在八強他面對是世界排名第10的科布利，科布利在之前的法國公開賽才打入了決賽。費里在這場八強戰，首盤先以局數6:4取勝，第2盤雖然要打到決勝局，但還是贏細分7:4，以盤數2:0領先。第3盤科布利崩潰，被費里以局數6:0大勝，結果這場排名相差超過100位的對戰，由費里勝出。