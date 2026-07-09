轉會消息｜紐卡素古馬雷斯攤牌求去　曼聯同意安達利山度士報價

世界盃進入尾聲，歐洲球會加速轉會市場的進度。紐卡素的巴西國腳般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes），據報向球會表明離隊的意願，而阿仙奴有意招攬這位巴西中場。至於曼聯亦開始加快中場增援，他們傳聞已同意車路士的5,000萬英鎊轉會費，收購同樣是巴西的安達利山度士（Andrey Santos）。
轉會市場在世界盃的尾聲開始加速，在世界盃出局之後，據報般奴古馬雷斯已向紐卡素表達離隊意願。有傳阿仙奴對紐卡素的辛度東拿利（Sandro Tonali）以及古馬雷斯都有興趣，在東拿利轉投熱刺後，阿仙奴就希望收購古馬雷斯增強實力。據報道指，阿仙奴未有與紐卡素方面直接接觸，而目前仍在與古馬雷斯在財務方面進行討論，而古馬雷斯的代表指其轉會費約為6,000萬英鎊。報道指，兵工廠今夏只想要一位有實力的中場，除了古馬雷斯外，般尼茅夫的阿歷斯史葛（Alex Scott）以及里爾的保亞迪（Ayyoub Bouaddi）都是目標。
至於英超的曼聯，在等待巴西中場的艾達臣荷西（Ederson Silva）完成體測就可以公布之外，也在招募另一位的巴西中場安達利山度士。據報曼聯同意了車路士提出的5,000萬英鎊轉會費條件。曼聯將支付4,800萬英鎊轉會費以及200萬英鎊的附加條件。在巴西中場的卡斯米路（Casemiro）離隊，以及曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）的重傷，紅魔需要在中場增加人手。球隊原本的目標英格蘭國腳艾利洛安達臣（Elliot Anderson）被標價1.1億英鎊，而另一目標的馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）又已守投熱刺，曼聯在中場位置極度需要增兵。
車路士簽士砵亭翼鋒
至於車路士在賣出古古列拿（Marc Cucurella）及泰列基佐治（Tyrique George）後，球隊宣布已簽入士砵亭的翼鋒基奧雲尼昆達（Geovany Quenda）。19歲的昆達與藍戰士簽約8年，成為沙比阿朗素（Xabi Alonso）接任後的第2位新球員，轉會費據報達4,000萬美鎊。另外列斯聯簽入與富咸約滿的威爾斯翼鋒哈利威爾遜（Harry Wilson）。