轉會消息｜紐卡素古馬雷斯攤牌求去　曼聯同意安達利山度士報價

世界盃進入尾聲，歐洲球會加速轉會市場的進度。紐卡素的巴西國腳般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes），據報向球會表明離隊的意願，而阿仙奴有意招攬這位巴西中場。至於曼聯亦開始加快中場增援，他們傳聞已同意車路士的5,000萬英鎊轉會費，收購同樣是巴西的安達利山度士（Andrey Santos）。

轉會市場在世界盃的尾聲開始加速，在世界盃出局之後，據報般奴古馬雷斯已向紐卡素表達離隊意願。有傳阿仙奴對紐卡素的辛度東拿利（Sandro Tonali）以及古馬雷斯都有興趣，在東拿利轉投熱刺後，阿仙奴就希望收購古馬雷斯增強實力。據報道指，阿仙奴未有與紐卡素方面直接接觸，而目前仍在與古馬雷斯在財務方面進行討論，而古馬雷斯的代表指其轉會費約為6,000萬英鎊。報道指，兵工廠今夏只想要一位有實力的中場，除了古馬雷斯外，般尼茅夫的阿歷斯史葛（Alex Scott）以及里爾的保亞迪（Ayyoub Bouaddi）都是目標。