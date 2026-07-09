世界盃｜巴拉圭女議員繼續攻擊麥巴比　轟拒與門將握手

Amarilla在巴拉圭的國會上批評：「當奧蘭度基斯，那個第一次踏上世界盃舞台的男孩，第一次面對歐洲球隊，他在向全世界表現之前，像巴拉圭人一樣謙遜地伸出他的手，那個混蛋（this son of a XXXXX）拒絕與他握手，還對着他大吼，這不是法國人，法國人是不會這樣做。」這位來自激進自由黨的議員，繼續炮轟麥巴比：「法國代表是盧梭、笛卡兒、孟德斯鳩、雨果、西蒙波娃，是《人權宣言》，我拒絕將法國偉大的文化、藝術和民主意識等，投射於麥巴比身上。」

巴拉圭總統聲明反對歧視

她拒絕向麥巴比道歉，並向媒體表示：「在麥巴比作做出那些回應之後，我還能對他說些甚麼呢？我會告訴他，他應該讀讀我的信，我用法語和西班牙語寫的。如果他識字，就讓他讀讀我的信。我還會告訴他，要提防巴拉圭人。」她續說：「不要惹怒巴拉圭人，麥巴比。我們在這裡囚禁過朗拿甸奴（Ronaldinho）。朗拿甸奴只因一點的貪污就在這裡坐過監了。不要低估我呀，麥巴比。我可以請律師去告你，他們會告訴你會敗給我。性別暴力，針對婦女的政治暴力。這很嚴重。真的非常嚴重。讓他向我道歉，因為我仍然是有法律依據。」