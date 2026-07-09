世界盃｜巴拉圭女議員繼續攻擊麥巴比　轟拒與門將握手

法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe），雖然公開譴責巴拉圭的參議員Celeste Amarilla作出歧視言論。但是Amarilla未有收歛，星期三（8日）在國會之內再度侮辱麥巴比，並指自己不滿源於對方拒絕與巴拉圭門將的奧蘭度基爾（Orlando Gill）握手所致。
Amarilla在巴拉圭的國會上批評：「當奧蘭度基斯，那個第一次踏上世界盃舞台的男孩，第一次面對歐洲球隊，他在向全世界表現之前，像巴拉圭人一樣謙遜地伸出他的手，那個混蛋（this son of a XXXXX）拒絕與他握手，還對着他大吼，這不是法國人，法國人是不會這樣做。」這位來自激進自由黨的議員，繼續炮轟麥巴比：「法國代表是盧梭、笛卡兒、孟德斯鳩、雨果、西蒙波娃，是《人權宣言》，我拒絕將法國偉大的文化、藝術和民主意識等，投射於麥巴比身上。」
▶️TACHÓ DE "PETULANTE" A MBAPPÉ Y DIJO QUE SE METE CON HOMBRES | 🔥😳— DELPY 📱🎬 (@delpynews) July 8, 2026
Nano Galaverna criticó al jugador francés durante la sesión ordinaria.👀
El senador recordó lo ocurrido entre Kylian y el defensor de la Albirroja Juan Cáceres.⚽ pic.twitter.com/H3iYKeEJk9
巴拉圭總統聲明反對歧視
她拒絕向麥巴比道歉，並向媒體表示：「在麥巴比作做出那些回應之後，我還能對他說些甚麼呢？我會告訴他，他應該讀讀我的信，我用法語和西班牙語寫的。如果他識字，就讓他讀讀我的信。我還會告訴他，要提防巴拉圭人。」她續說：「不要惹怒巴拉圭人，麥巴比。我們在這裡囚禁過朗拿甸奴（Ronaldinho）。朗拿甸奴只因一點的貪污就在這裡坐過監了。不要低估我呀，麥巴比。我可以請律師去告你，他們會告訴你會敗給我。性別暴力，針對婦女的政治暴力。這很嚴重。真的非常嚴重。讓他向我道歉，因為我仍然是有法律依據。」
雖然不止Amarilla向麥巴比作出侮辱，但是巴拉圭總統的培尼亞（Santiago Pena）就透過國家新聞機構發出聲明，表示自己反對任何形式的歧視，並指「我支持巴拉圭人民，支持巴拉圭，作為人權和言論自由的堅定捍衛者，始終反對一切形式的歧視。」