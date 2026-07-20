世界盃｜西班牙囊括三個人獎項　洛迪膺最佳球員

世界盃決賽由西班牙二度登頂告終，3位西班牙球員，洛迪卡斯簡迪（Rodri）、烏尼西蒙（nai Simon）以及古巴斯（Pau Cubarsi）分別獲得3個個人獎項，而法國的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）就成為金靴獎得主，同時也成為世界盃歷史上入球最多的球員。

西班牙的隊長洛迪，從國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）與美國總統特朗普（Donald Trump）手上取得代表世界盃最佳球員的金球獎，成為他個人的第3個獎項，之前他在2023年贏下年度最佳球員的金球獎，還有2024年的歐洲國家盃最佳球員。至於美斯（Lionel Messi）及麥巴比，分別獲得銀球及銅球。洛迪表示：「這班人真的太厲害了。我們第2次成為世界冠軍，這是一項艱鉅的成就，是最難實現的成就。而且我們還是戰勝阿根廷這樣的強隊。」對於自己季初曾經受傷，他續說：「我很自豪，並且我希望讓下一代看到這是有可能。一個球員即使曾攀上高峰，又跌入谷底，他依然能夠重新站起來。這就是戰勝逆境的典範，你必須相信這一點。說實話，這太不可思議了。」