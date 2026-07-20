世界盃｜西班牙囊括三個人獎項　洛迪膺最佳球員

世界盃決賽由西班牙二度登頂告終，3位西班牙球員，洛迪卡斯簡迪（Rodri）、烏尼西蒙（nai Simon）以及古巴斯（Pau Cubarsi）分別獲得3個個人獎項，而法國的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）就成為金靴獎得主，同時也成為世界盃歷史上入球最多的球員。
西班牙的隊長洛迪，從國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）與美國總統特朗普（Donald Trump）手上取得代表世界盃最佳球員的金球獎，成為他個人的第3個獎項，之前他在2023年贏下年度最佳球員的金球獎，還有2024年的歐洲國家盃最佳球員。至於美斯（Lionel Messi）及麥巴比，分別獲得銀球及銅球。洛迪表示：「這班人真的太厲害了。我們第2次成為世界冠軍，這是一項艱鉅的成就，是最難實現的成就。而且我們還是戰勝阿根廷這樣的強隊。」對於自己季初曾經受傷，他續說：「我很自豪，並且我希望讓下一代看到這是有可能。一個球員即使曾攀上高峰，又跌入谷底，他依然能夠重新站起來。這就是戰勝逆境的典範，你必須相信這一點。說實話，這太不可思議了。」
至於賽事最佳守門員的金手套，就由西班牙的西蒙獲得，雖然決賽上屆的金手套達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）都有表現，但是西蒙今屆僅失1球，因為獲得了金手套獎。而最佳年青球員，就由西班牙的古巴斯獲得，19歲的古巴斯在今屆賽事踢足所有的比賽，也是球隊防線僅失1球的重要人物。西蒙表示：「數據突顯全隊的防守工作。如果你想贏得世界盃，就必須保持穩定發揮。我們共同實現了這一點。我們對過基斯坦奴（朗拿度，Cristiano Ronaldo）的葡萄牙、麥巴比的法國，現在到美斯的阿根廷，面對隨時可能製造險境的對手，我們設法保持冷靜，控制情緒，這最為重要。」
麥巴比獲得金靴獎兼成史上最佳射手
法國的麥巴比就成為了今屆賽事的金靴，他在今屆賽事8場入10球，成為自1970年的西德前鋒武勒（Gerd Muller）後，另一位在世界盃決賽周攻入雙位數入球的球員，而他與武勒也是僅次於1958年13球的方亭（Just Fontaine）以及1954年11球的高錫斯（Sandor Kocsis）後，單屆取得入球最多的球員。同時連同上屆賽事的8球以及2018年的4球，以22球成為世界盃史上的神射手，比起美斯多1球，而他還有機會最少出席多1屆的世界盃，為他的紀錄再增加。至於美斯今屆以8球位列射手榜次席，而英格蘭的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）及挪威的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）以7球並列第3。