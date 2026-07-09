世界盃｜埃及稱「不能保持沉默」　哥連拿開腔維護球證

在埃及不敵阿根廷出局，有關於埃及指控國際足協（FIFA）要讓阿根廷晉級的陰謀論餘波未了。埃及足協發表聲明指他們「不能保持沉默」 ，不過前英超球證就在網上撰文，認為爭議雖然存在，但無法證實有關陰謀論。至於世界盃以及FIFA的球證主管「光頭球證」哥連拿（Pierluigi Collina）就開腔批評埃及的指控。 埃及足協在星期三（8日）聲明表示：「埃及足協不能對在對阿根廷的比賽，球證錯誤使用視像助理裁判（VAR）系列保持沉默。多次比賽的關鍵事件引發嚴重關注，並直接影響對比賽過程的判罰的一致性和公平提出深刻的質疑。」他們指：「比賽中發生的事情理所當然地引起我們球員、職員和球迷的失望，他們原本期望在足球最高舞台上看到最高水準的球證執法。」

然而在《紐約時報》旗下的「The Athletic」，由前英超球證格拉咸史葛（Graham Scott）的分析，他指出埃及穆斯達法薩高（Mostafa Ziko）的入球不應被取消，但埃及的「陰謀論」是無稽之談。格拉咸史葛指出，取消有關入球都與VAR指引的條文或精神並不相符。至於BBC方面就調查指出，球證在一些判決可能有誤，但無法證明美斯（Lionel Messi）甚至阿根廷在賽事中受優待。他們指出，薩高的入球被判無效存在爭議，但不能證明入球成立之下，比賽走向會有不同。 格拉咸史葛：以英超水準 入球應算有效

格拉咸史葛指，比賽的VAR是法國球證的比沙特（Jerome Brisard），他是從利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）失去球權開始回放，這其實與今個賽季，賓福特對阿士東維拉的比賽，有一個入球被取消的距離相似，當時維拉的球權也在距離角球旗幾碼取得，因此他指距離、時間以及阿根廷球員能否有效防守都對判決沒有關係，而是在於所謂的進攻控球階段（APP）。他指出，在英超水平，該球的APP應該是由凱森哈辛（Haissem Hassan）推過達利亞費高（Nicolas Tagliafico）開始，故此按照這水準，這入球應算有效。

強隊得益就會 產生陰謀論 但史葛認為，雖然自己不同意比沙特的決定，但認同這是一個很艱難的裁決，即是考慮埃及是否合法取得球權。他指出，踩中對手的腳，其實並不算是犯規。他表示在今季的英超也出現過一次類似判例，在車路士對富咸的比賽，富咸球員因為踩中對手的腳，令入球作廢。事後英超的球證主管韋比（Howard Webb）在事後的電視節目上，也沒有為這事辯護。史葛又指出，球證有時都會犯錯，在強隊在錯誤中得益就會有陰謀論的產生。他指出，其實在今屆世界盃，球證都有對一些較弱球隊作出有利判決，當中包括對巴西時的蘇格蘭、對法國的塞內加爾，以及對德國時的巴拉圭。

對於咸迪法迪（Hamdy Fathy）以及穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）認為他們獲得12碼，以及阿根廷致勝球的不成立，BBC指出法迪的事件中，即使透過重播也無法確定是否犯規，而沙拿指控祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）就被肯定不是12碼。他們指當時的情況不足以構成12碼。

哥連拿： 沒有人可以質疑球證的公正性 哥連拿在星期四接受FIFA的訪問，回應了埃及隊的批評，哥連拿表示：「在相對較短的時間內進行這麼多比賽，出現一些意想不到的情況是正常的。當這種情況發生時，他們（裁判）會更加努力地工作，以確保為下一場比賽做好充分準備。當然，對比賽判決進行建設性討論一直是足球的一部份，但毫無根據的指控在我們的運動中沒有立足之地。沒有人可以質疑世界盃球證的公正性……同樣，也沒有人可以聲稱FIFA的球證工作會受到任何人的影響，即使是FIFA主席也不行。球證會做出公正的決定，就像球員和教練一樣，他們總是盡力做到最好。」

對於薩高的入球被推翻，哥連拿直接肯定的說：「我們相信，犯規就是犯規。無論是犯規是否『明顯』，如果球證在場上看不見，VAR可以介入。」同時對於沙拿被指的12碼，他清楚地說這是「正常身體接觸」，他說：「踩中對手的腳是犯規，而防守球員先觸球，然後有正常的身體接觸，則不算犯規。」哥連拿指，一些的決定可能是有主觀性，但是整體FIFA對VAR的運用仍感到滿意。