世界盃｜日媒指森保一僅獲半年約　墨西哥公布新帥

多支球隊在世界盃出局後換帥，當中墨西哥已找來了前巴塞隆拿的球員拉菲爾馬基斯（Rafael Marquez）出任新領隊。至於日本主教練的森保一有傳會續任，不過日本足協可以只開出半年的合約，讓他在亞洲盃後轉任高層，並會有新主帥在明年3月接手。

日本媒體報道，日本足協打算與57歲的主教練森保一續約，但只有半年，而森保一個人已經同意，並且等待日本足協的理事會和技術委員會決定。消息人士表示，足協是希望森保一帶隊至明年的亞洲盃結束，因此罕有只開出半年的合約。而新的領隊會在明年3月接任。報道指出，日本足協的會長宮本恒靖是私下與森保一表示，希望他帶到亞洲盃，而無論日本隊在亞洲盃的結果如何，森保一都不會再留隊。然而有意見認為，在明年的亞洲盃決賽為止，日本隊會有多達13場的練兵機會，因此是應該給予新教練嘗試，不過最終決定還看日本足協。