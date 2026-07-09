熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 颱風巴威 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-09 17:22
更新：2026-Jul-09 17:22

世界盃｜日媒指森保一僅獲半年約　墨西哥公布新帥

分享：
2026 06 25T230342Z 1111097278 UP1EM6P1S24UH RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP JPN SWE

森保一傳僅與日本國家隊續約半年。(路透社)

adblk4

多支球隊在世界盃出局後換帥，當中墨西哥已找來了前巴塞隆拿的球員拉菲爾馬基斯（Rafael Marquez）出任新領隊。至於日本主教練的森保一有傳會續任，不過日本足協可以只開出半年的合約，讓他在亞洲盃後轉任高層，並會有新主帥在明年3月接手。

日本媒體報道，日本足協打算與57歲的主教練森保一續約，但只有半年，而森保一個人已經同意，並且等待日本足協的理事會和技術委員會決定。消息人士表示，足協是希望森保一帶隊至明年的亞洲盃結束，因此罕有只開出半年的合約。而新的領隊會在明年3月接任。報道指出，日本足協的會長宮本恒靖是私下與森保一表示，希望他帶到亞洲盃，而無論日本隊在亞洲盃的結果如何，森保一都不會再留隊。然而有意見認為，在明年的亞洲盃決賽為止，日本隊會有多達13場的練兵機會，因此是應該給予新教練嘗試，不過最終決定還看日本足協。

adblk5

至於墨西哥就在星期三（8日）公布，由前國腳的馬基斯接替阿古尼（Javier Aguirre）成為球隊新主帥。馬基斯將帶領墨西哥爭取打入2030年的世界盃決賽周。47歲的馬基斯在2024年8月已是阿古尼的副手，墨西哥足協指，有關的任命是確保國家隊的強化以及建立戰術體系的持續。馬基斯作為墨西哥國腳期間，5次代表國家隊出戰世界盃，並贏得1999年的洲際盃，以及2003年和2011年的美洲金盃。

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026 8強賽程，7月10日法國對摩洛哥（am730製圖） 世界盃2026 8強賽程，7月11日西班牙對比利時（am730製圖） 世界盃2026 8強賽程，7月11日西班牙對比利時（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026分組賽

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務