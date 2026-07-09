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體育
出版：2026-Jul-09 18:51
更新：2026-Jul-09 18:51

拜仁慕尼黑對阿士東維拉再開賣　送公開訓練門票

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德甲的拜仁慕尼黑將在下月訪港。(新華社)

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德甲球會拜仁慕尼黑，將在8月7日在啟德主場館與英超的阿士東維拉進行表演賽。主辦機構今日（9日）宣布將向購買最高級別的2類門票的球迷，提供公開訓練的門票。

主辦單位公布，在8月7日舉行的「奧迪足球峰會 2026」，將在下星期一（13日）下午4時進行第二輪的公開發售，在7月27日或之前購買A及B類門票（2,688港元及2,288港元）的球迷，可獲得拜仁在8月6日傍晚6時在啟德公開訓練的入場券。大會表示，公開訓練的門票不會獨立銷售，公開訓練時間為1小時，不設劃位。而在拜仁的官方微訊小程序，並推出限時4星期的公開訓練門票兌換，每星期送出100張。

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然而目前世界盃已進行至八強，根據國際足協（FIFA）的規定，球員在球季間需要有至少21日的強制性假期，意味晉入四強的球隊，球員肯定不能在8月7日來港比賽。目前在拜仁及維拉陣中包括法國的米高奧利斯（Michael Olise）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）、盧卡斯迪治尼（Lucas Digne），英格蘭的哈利卡尼（Harry Kane）、安斯干沙（Ezri Konsa）、摩根羅渣士（Morgan Rogers）、奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）及阿根廷門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）都仍在參與世界盃，故除非法國、英格蘭及阿根廷八強止步，否則球員都將肯定缺席。

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歐霸盃冠軍的阿士東維拉在下月在啟德與拜仁交鋒。(新華社)

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