拜仁慕尼黑對阿士東維拉再開賣　送公開訓練門票

德甲球會拜仁慕尼黑，將在8月7日在啟德主場館與英超的阿士東維拉進行表演賽。主辦機構今日（9日）宣布將向購買最高級別的2類門票的球迷，提供公開訓練的門票。

主辦單位公布，在8月7日舉行的「奧迪足球峰會 2026」，將在下星期一（13日）下午4時進行第二輪的公開發售，在7月27日或之前購買A及B類門票（2,688港元及2,288港元）的球迷，可獲得拜仁在8月6日傍晚6時在啟德公開訓練的入場券。大會表示，公開訓練的門票不會獨立銷售，公開訓練時間為1小時，不設劃位。而在拜仁的官方微訊小程序，並推出限時4星期的公開訓練門票兌換，每星期送出100張。