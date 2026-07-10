世界盃｜防守穩 攻無備 狂牛勢破比利時入4強

實力未見底的「狂牛兵團」西班牙，在「福地」洛杉磯迎戰「歐洲紅魔」比利時，有力在今屆法定時間三挫同是來自歐洲的好手，殺入4強。(球賽編號FB3026，7月11日03:00開賽)

自捧走2010年南非世盃冠軍後，西班牙上仗1比0絕殺葡萄牙，不但報回去年歐國聯決賽一敗之仇，更是「狂牛兵團」在南非比賽後，再嘗在世盃16強贏波滋味。球隊今屆5戰0失球，表現從容不迫，並正延續跨屆6戰不失球紀錄。門將烏尼西蒙(Simon)、中堅拉樸迪(Laporte)及防中洛迪(Rodri)壓陣，狂牛無後顧之憂之餘，在中後場擁有強大的統治力。

前線方面，超新星耶馬爾(Yamal)暫時鋒芒不及箭頭奧耶沙巴爾(Oyarzabal)，但耶馬爾潛力隨時再大爆發；後備鋒將還有費倫托利斯(Torres)及上仗絕殺功臣、可推上攻中的米基爾美連奴(Merino)，攻其無備。球隊繼之前分組賽大炒奧地利後，今場再返「福地」洛杉磯，有力在今屆三殺歐洲隊，再過一關。