世界盃｜神級美斯誰能擋 阿根廷穩贏瑞士

美斯領軍，誰人能擋？今屆5戰世盃決賽周，場場入波的球王美斯(Messi)，繼續領軍在衛冕之路披荊斬棘。阿根廷重返肯薩斯城，在8強賽壓軸戲鬥必囤重兵防守的瑞士，預料阿根廷仍有妙法，法定時間解決對手，取得4強最後一張入場券。(球賽編號FB3028，7月12日09:00開賽)

阿根廷上仗防守失魂先失2球，美斯再度12碼宴客，眼看提早衛冕失敗之際，又再一次由美斯帶領下，先交出1助攻1入球，最終由善於後上入球的中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)頭槌絕殺對手。

阿根廷再一次以「恐佈」攻力掩飾防守問題，連同加時戰計，5戰有4場入3球，美斯固然是無人能代的超級射手，但隊中一眾「綠葉」球員，為美斯為阿根廷傾盡所有、鬥心澎湃，才是取勝的關鍵。該隊今屆分組賽首戰於肯薩斯城，靠美斯中三元，以3比0大破阿爾及利亞，今場8強戰重遊勝地，對手瑞士應沒有佛得角前仆後繼的決心，又不及埃及轉守為攻的厲害，預料阿根廷有力在法定時間再過一關。