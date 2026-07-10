世界盃｜神級美斯誰能擋 阿根廷穩贏瑞士

美斯領軍，誰人能擋？今屆5戰世盃決賽周，場場入波的球王美斯(Messi)，繼續領軍在衛冕之路披荊斬棘。阿根廷重返肯薩斯城，在8強賽壓軸戲鬥必囤重兵防守的瑞士，預料阿根廷仍有妙法，法定時間解決對手，取得4強最後一張入場券。(球賽編號FB3028，7月12日09:00開賽)
阿根廷上仗防守失魂先失2球，美斯再度12碼宴客，眼看提早衛冕失敗之際，又再一次由美斯帶領下，先交出1助攻1入球，最終由善於後上入球的中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)頭槌絕殺對手。
阿根廷再一次以「恐佈」攻力掩飾防守問題，連同加時戰計，5戰有4場入3球，美斯固然是無人能代的超級射手，但隊中一眾「綠葉」球員，為美斯為阿根廷傾盡所有、鬥心澎湃，才是取勝的關鍵。該隊今屆分組賽首戰於肯薩斯城，靠美斯中三元，以3比0大破阿爾及利亞，今場8強戰重遊勝地，對手瑞士應沒有佛得角前仆後繼的決心，又不及埃及轉守為攻的厲害，預料阿根廷有力在法定時間再過一關。
瑞士繼續實而不華靠突襲
瑞士與阿根廷風格截然不同，隊中星味不足，但實而不華注重防守，上仗連加時超過120分鐘，悶和南美好哥手倫比亞，靠射贏12碼過關；今場遇上另一級數更高的南美雄師，要歷史性打入大賽4強，當然又要主守博突擊。好消息是隊中攻中新星文森比(Manzambi)，上仗賽前因膝傷缺陣，今場有望重返正選，球隊的反攻能力有望提升。不過兩大防中老將、34歲的格列沙加(Xhaka)及33歲的費奧拿(Freuler)今屆5戰幾乎未有休息，上仗又踢足全場，體力消耗極大，加上球隊連續3場在溫哥華作賽後，再度重返美國，舟車勞頓，要跟上仗一樣重施故技，只怕久守必失。
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