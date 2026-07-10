世界盃｜兩代英超王牌射手對決 夏蘭特誓做新王

挪威大戰英格蘭，亦是兩代英超神射手艾寧夏蘭特對決哈利卡尼。
球迷應不會質疑目前效力德甲班霸拜仁慕尼黑的英格蘭隊長哈利卡尼的能力，他同是英超一代標誌射手，以熱刺領袖級身份，曾於2015/16、2016/17及2020/21球季，3度榮膺英超金靴獎得主；其門前把握能力及射門觸覺，在當時英超，除利物浦的穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)外，基本上沒人能及。
隨着哈利卡尼外闖德甲，爭取個人首個錦標，近年英超成為艾寧夏蘭特表演入球騷的大舞台。2022/23年球季，該挪威神鋒由德甲多蒙特加盟首季，即以36球壓過同季攻入30球的哈利卡尼，奪英超金靴獎；更打破名將舒利亞(Alan Shearer)及高爾(Andy Cole)保持多年的單季最高入球紀錄。
夏蘭特效力進攻創造力強的曼城，結果往後3季再兩度榮膺神射手。對於這位現年只有25歲的「維京戰士」，今場遇上熟口熟面的三獅守將，包括球會隊友中堅馬克古希。原來夏蘭特在古希之前效力水晶宮時，「食住」這位中堅，多次交鋒下共入7球，也曾在對手面前演帽子戲法。有英格蘭球迷反建議三獅領隊杜曹(Tuchel)，派遣於英超對戰中，未嘗在夏蘭特面前失波的紐卡素老牌高大守將丹般恩(Dan Burn)對撼，避免蝕章。
卡尼與夏蘭特在英超只曾一季交手，來到今夏世盃舞台，夏蘭特目前取得7球，卡尼入6球，均有機會力贏得金靴獎；其中處於比賽生涯黃金期的夏蘭特「大把世界」，就算挪威現時實力未足以問鼎世盃，此子已證明是未來爭逐世界球壇新王的要角。