世界盃｜兩代英超王牌射手對決 夏蘭特誓做新王

挪威大戰英格蘭，亦是兩代英超神射手艾寧夏蘭特對決哈利卡尼。

球迷應不會質疑目前效力德甲班霸拜仁慕尼黑的英格蘭隊長哈利卡尼的能力，他同是英超一代標誌射手，以熱刺領袖級身份，曾於2015/16、2016/17及2020/21球季，3度榮膺英超金靴獎得主；其門前把握能力及射門觸覺，在當時英超，除利物浦的穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)外，基本上沒人能及。

隨着哈利卡尼外闖德甲，爭取個人首個錦標，近年英超成為艾寧夏蘭特表演入球騷的大舞台。2022/23年球季，該挪威神鋒由德甲多蒙特加盟首季，即以36球壓過同季攻入30球的哈利卡尼，奪英超金靴獎；更打破名將舒利亞(Alan Shearer)及高爾(Andy Cole)保持多年的單季最高入球紀錄。