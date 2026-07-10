世界盃｜英超球星大激鬥 英格蘭8強「大」戰挪威

論大賽經驗，史上第二次成功連續3屆最少打入世盃8強、兼連續兩屆歐國盃亞軍的「三獅兵團」當然勝一籌。英軍上仗在串演右閘的昆沙(Quansah)被逐出場、在高原球場力戰到最後，成功抵擋主隊墨西哥猛攻，終贏3比2。三獅今場在邁亞密出擊，是今屆在第6個不同球場出戰，一眾主力體能備受考驗，好消息是右閘列斯占士(Reece James)傷癒可候命上陣，但狀態成疑。

夏蘭特鬥曼城隊友馬克古希

三獅正選大部分是英超球星，其中中堅馬克古希(Guehi)將要對付曼城隊友、挪威射手艾寧夏蘭特(Haaland)；而防中迪格蘭賴斯(Rice)亦會跟其阿仙奴中場拍檔、挪威隊長馬田奧迪加特(Odegaard)正面對決。三獅今夏防守表現麻麻，但中前場兩大「外流」好手哈利卡尼(Kane)及祖迪比寧咸(Bellingham)，上仗在邊鋒隊友全力支援下，包辦贏波3球，令人更抱希望；今場誓助英格蘭打破近6次世盃淘汰賽，5次不敵歐洲隊的不利數據。