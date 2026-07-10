世界盃｜英超球星大激鬥 英格蘭8強「大」戰挪威

英格蘭鬥挪威，猶如一場英超球星騷，世盃8強好戲碼在邁亞密上演，雙方熟路，內訌冇面俾，球迷等睇入球騷。(球賽編號FB3027，7月12日05:00開賽，ViuTV99台直播)
論大賽經驗，史上第二次成功連續3屆最少打入世盃8強、兼連續兩屆歐國盃亞軍的「三獅兵團」當然勝一籌。英軍上仗在串演右閘的昆沙(Quansah)被逐出場、在高原球場力戰到最後，成功抵擋主隊墨西哥猛攻，終贏3比2。三獅今場在邁亞密出擊，是今屆在第6個不同球場出戰，一眾主力體能備受考驗，好消息是右閘列斯占士(Reece James)傷癒可候命上陣，但狀態成疑。
夏蘭特鬥曼城隊友馬克古希
三獅正選大部分是英超球星，其中中堅馬克古希(Guehi)將要對付曼城隊友、挪威射手艾寧夏蘭特(Haaland)；而防中迪格蘭賴斯(Rice)亦會跟其阿仙奴中場拍檔、挪威隊長馬田奧迪加特(Odegaard)正面對決。三獅今夏防守表現麻麻，但中前場兩大「外流」好手哈利卡尼(Kane)及祖迪比寧咸(Bellingham)，上仗在邊鋒隊友全力支援下，包辦贏波3球，令人更抱希望；今場誓助英格蘭打破近6次世盃淘汰賽，5次不敵歐洲隊的不利數據。
「維京戰船」挪威強勢登陸，球隊倚靠夏蘭特的超強入球本領，歷史性闖入足球大賽8強，上仗以2比1踢走巴西，表現貨真價實。力爭金靴獎的夏蘭特跟中場輸血管奧迪加特，固然是這支北歐奇兵的進攻核心，而老牌門將利蘭(Nyland)上仗守出信心、波杜基林特中場柏德列治貝治(Patrick Berg)、賓菲加翼鋒舒捷爾達魯普(Schjelderup)愈戰愈勇，為進攻作出不少貢獻。
挪威今屆賽事均在美國賽場，每場都失波、「總入球」最少開出3球，入得失得；而早前傳出隊內有流感小爆發，料問題應不大，賽前體力恢復應較英格蘭理想，既然被看低一線，可放鬆來踢。今場勝負難料，入球則不會少。
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