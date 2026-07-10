世界女排聯賽香港站　中國輕取烏克蘭旗開得勝 加拿大反勝比利時手【有片】

世界女排聯賽香港站 中國輕取烏克蘭旗開得勝 加拿大反勝比利時

世界女排聯賽香港2026於啟德體藝館上演第2日賽事，加拿大繼首日勇挫中國後，再強勢反勝勁敵比利時摘下兩連勝。中國女排則憑藉出色攔網，直落3局輕取烏克蘭，贏得香港站首勝。 首場賽事由比利時迎戰加拿大，雙方在首日分別經歷5局大戰。比利時迅速入局掌控比賽節奏，以25:10大比數輕鬆取勝。落後的加拿大展開強烈反撲，次局尾段錯對換人戰術奏效，加上第3局替補登場的主攻賀維（Hilary Howe）表現出色，以25:21及25:17連追2局反先。 加拿大3:1反勝比利時喜迎兩連勝

第4局戰況一度膠著，加拿大局末落後20:24，惟在關鍵時刻展現出頑強的抵抗力，憑出色防反力挽狂瀾，連救4個局分後，以27:25再下一城，局數3:1力克比利時奪得兩連勝。加拿大接應雲莉琪（Kiera Van Ryk）今日繼續火力全開，轟下全場最高的22分，成為球隊奠定勝局的功臣。

世界女排聯賽香港站 加拿大 3：1反勝比利時

中國穩健攔網輕取烏克蘭 尾場賽事由中國女排迎戰烏克蘭。「女長城」首局未受太大威脅，憑藉五次攔網得手，加上主攻莊宇珊手感火熱獨取8分，順利以25:18先拔頭籌。次局烏克蘭取得領先，中局最多曾拉開5分，惟站穩陣腳的中國表現回勇，局末追至22:22時，憑藉密集攔網連取3分，以25:22強勢逆轉。第3局氣勢如虹的中國攻防俱佳，全局維持領先，以25:20鎖定勝局，局數3:0輕取烏克蘭。中國今仗在網前佔盡優勢，攔網得分寫下懸殊的16:5，進攻亦突破烏克蘭的頑強防守。主攻莊宇珊獨取全場最高的18分，副攻王媛媛亦貢獻16分，帶領中國女排取得香港站首勝。

今日（7月10日）賽事將上演兩場激戰，包括下午5時烏克蘭對多明尼加共和國，以及晚上8時半比利時大戰意大利。

世界女排聯賽香港站 中國穩健攔網輕取烏克蘭

賽事門票現於快達票公開發售。門票分兩類，上午的11:00或11:30場次，每場票價200元及400元；其餘門票則可一票觀看同晚兩場賽事（7月8日至10日：17:00場次及20:30場次；7月11日至12日：16:30場次及20:00場次），票價由380元至1,800元不等。售票詳情可瀏覽大會專頁。