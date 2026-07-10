世界盃｜美國白宮代表承認巴洛根門有影響　特朗普向球隊致敬

美國在16強以1:4大敗給比利時，外間認為這與賽前的「巴洛根門」事件有關。白宮世界盃小組的負責人，安德魯朱利安尼（Andrew Giuliani）接受訪問，承認事件有令到球隊分心。而他表示總統特朗普（Donald Trump）雖然對球隊大敗失望，但仍向球隊致敬。 美國總統特朗普致電國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino），要求審視有關科連拿巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌。結果巴洛根獲處以緩刑，毋須在對比利時停賽，事件引起球圈以至歐洲政界不滿。小朱利安尼在接受英國《每日郵報》訪問，就支持特朗普的行動，他指因為美國花費了這麼多舉辦這個賽事「他們想確保賽事在球場上得到平等管理」。

指施紀賢阻更改比賽時間影響更深遠 被問到是否認同事件的政治化令球隊分心，小朱利安尼表示：「可能。我不是運動心理學家，所以我很難作出評估。但我為這支球隊感到自豪，即使在他們最艱難的時刻，他們也展現偉大的品格，而這正是我一直關注的重點。我知道總統是這麼想。我認為從我們的角度來看……顯然VAR根本不應該那樣（巴洛根紅牌）使用。」他也提到了英國首相施紀賢（Keir Starmer）也有介入阻止FIFA更改英格蘭比賽時間的事：「雖然那次請求的起因是3名墨西哥人在32強後死亡，但那次干預的影響要深遠得多。」

對於特朗普與恩芬天奴都因為事件惹上麻煩，小朱利安尼稱讚二人：「他們是我遇過的兩個最具魅力的領袖。特朗普總統是無人能及，之後就是恩芬天奴。在足球界其實可能比起華盛頓還政治化，從我的角度來看，這真是太有趣了。但是當你看到他們兩個在房間裡時，你會發現他們是各自領域的兩位天才，我想這就是為甚麼你會看到他們彼此尊重的原因。」

就美國隊的大敗特朗普的感覺，他表示：「他顯然是失望的，但正如他在比賽前幾個小時所說『比利時派出完整的陣容，美國隊也派出完整陣容，無論誰贏得比賽，你都應該向他們致敬。我知道總統對他們表示敬意，也為這支美國隊感到自豪。」對於比利時球員以及伊朗足協在事後跳特朗普舞以及嘲笑特朗普，小朱利安尼指：「我不會為伊朗人評論。不過那個舞，我覺得特朗總統跳得比較好，我認為他是個更好的舞者。比利時是更強的球隊，他們踢得更快，球員更強壯。非常、非常出色的演出，顯然，我美國隊想那一天重頭來過。」

拒回應特朗普會否出席比賽 特朗普至今未有出現在球場觀戰，但有指他會出席決賽，並與恩芬天奴頒獎，朱利安尼表示：「做好迎接意外的準備，準備好爆谷……敬請期待，你會看到一場精彩的表演。特朗普是明白運動對美國文化的重要性，以及我們的美國理想與球場上展現出的那種令人難以置信的團隊合作精神、永不放棄的態度和奉獻精神。」