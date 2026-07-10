NBA｜勒邦占士仍未定去向　舊東家騎士機會仍最高

NBA名將的勒邦占士（LeBron James），宣布離開洛杉磯湖人之後，他的去向仍惹人關注。不過NBA的記者都指出，這位41歲的球壇傳奇不會這麼快下決定，同時他的去向其實就只餘下5支球隊有機會。

根據NBA記者Shams Charania報道，這位4屆總冠軍不會這麼快下決定，報道指，作為占士第24個球季的球隊，占士不會只是一般職業生涯後期的選項，而是為其生涯最終章塑造形象。而各支球隊延遲簽下占士也出於實際考慮，因為任何一支球隊簽入占士，都會立即改變他們短期及輪換陣容，甚至會影響球隊在休季的策略。而據報現時有5支球隊是有檮會招攬到勒邦占士。