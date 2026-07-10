世界盃｜巴西名宿羅馬里奧轟安察洛堤排陣　促盡快落台

巴西在世界盃16強止步，創下36年來最差戰績。雖然巴西足協內部對主教練的安察洛堤（Carlo Ancelotti）還是予以支持，但是曾為巴西在1994年高舉「大力神盃」的羅馬里奧（Romario）卻持相反意見，他甚至向安察洛堤表示：「去死吧！」
羅馬里奧在接受YouTube頻道的訪問提及了安察洛堤，他表示：「我會撕毀他的合約。在比賽之後，我會以主席身份走入更衣室，然後說：『好的，非常感謝係，再見吧，你去死吧！就將這件事交上法庭，我們就看之後如何吧。」他批評安帥的戰術：「我甚至不明白他在想甚麼。收起般奴甘馬雷斯（Bruno Guimaraes），然後將艾達臣荷西（Ederson Silva）放右閘。你這樣做是因為你沒有徵召其他右閘嗎？在一個閘位受傷之後你換一個中堅出場？」
羅馬里奧一直就不喜歡安察洛堤，在之前已批評這位意大利教練，他指：「安察洛堤在這次慘敗、這次恥辱之後，他絕對不可能繼續擔任巴西國家隊主教練。我在前3期節目中就說過，現在我再說一次。這是不能接受，這需要作出改變。不能再這樣下去了，該死的！我們有鄧加（Dunga），他輸了就要走，我們有大菲（史高拉利，Luiz Felipe Scolari），他贏了世界盃就留下，還有泰迪（Tite），他輸了後又留下來，然後又輸。現在我們有了這個該死的安察洛堤，他輸了之後卻還要留任。」
Romario, sobre la histórica eliminación de Brasil ante Noruega:— Bruno Pont (@BrunoPont) July 9, 2026
"No hay forma de que Ancelotti siga siendo el seleccionador después de este fiasco, de esta vergüenza que causó. Yo rompería ese contrato y le diría que vaya a los tribunales".
Vía: Romario TV | 📸 Archivo… pic.twitter.com/Nv9bZUHAve