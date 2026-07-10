熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 颱風巴威 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-10 14:44
更新：2026-Jul-10 14:44

世界盃｜巴西名宿羅馬里奧轟安察洛堤排陣　促盡快落台

分享：
2026 06 13T213912Z 317102559 UP1EM6D1O5A90 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP BRA MAR

羅馬里奧對巴西主教練的安察洛堤深感不滿。(路透社)

adblk4

巴西在世界盃16強止步，創下36年來最差戰績。雖然巴西足協內部對主教練的安察洛堤（Carlo Ancelotti）還是予以支持，但是曾為巴西在1994年高舉「大力神盃」的羅馬里奧（Romario）卻持相反意見，他甚至向安察洛堤表示：「去死吧！」

羅馬里奧在接受YouTube頻道的訪問提及了安察洛堤，他表示：「我會撕毀他的合約。在比賽之後，我會以主席身份走入更衣室，然後說：『好的，非常感謝係，再見吧，你去死吧！就將這件事交上法庭，我們就看之後如何吧。」他批評安帥的戰術：「我甚至不明白他在想甚麼。收起般奴甘馬雷斯（Bruno Guimaraes），然後將艾達臣荷西（Ederson Silva）放右閘。你這樣做是因為你沒有徵召其他右閘嗎？在一個閘位受傷之後你換一個中堅出場？」

adblk5

羅馬里奧一直就不喜歡安察洛堤，在之前已批評這位意大利教練，他指：「安察洛堤在這次慘敗、這次恥辱之後，他絕對不可能繼續擔任巴西國家隊主教練。我在前3期節目中就說過，現在我再說一次。這是不能接受，這需要作出改變。不能再這樣下去了，該死的！我們有鄧加（Dunga），他輸了就要走，我們有大菲（史高拉利，Luiz Felipe Scolari），他贏了世界盃就留下，還有泰迪（Tite），他輸了後又留下來，然後又輸。現在我們有了這個該死的安察洛堤，他輸了之後卻還要留任。」

adblk6
世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
【FIFA 世界盃2026⚽💙 ViuTV 為你呈獻兩場8強賽事⚽️】FIFA 世界盃2026 淘汰賽階段⚽️ViuTV 99台同網絡平台為你直擊以下免費賽事🌟8⃣️強 法國🆚摩洛哥8⃣ 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務