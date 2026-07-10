世界盃｜巴西名宿羅馬里奧轟安察洛堤排陣　促盡快落台

巴西在世界盃16強止步，創下36年來最差戰績。雖然巴西足協內部對主教練的安察洛堤（Carlo Ancelotti）還是予以支持，但是曾為巴西在1994年高舉「大力神盃」的羅馬里奧（Romario）卻持相反意見，他甚至向安察洛堤表示：「去死吧！」

羅馬里奧在接受YouTube頻道的訪問提及了安察洛堤，他表示：「我會撕毀他的合約。在比賽之後，我會以主席身份走入更衣室，然後說：『好的，非常感謝係，再見吧，你去死吧！就將這件事交上法庭，我們就看之後如何吧。」他批評安帥的戰術：「我甚至不明白他在想甚麼。收起般奴甘馬雷斯（Bruno Guimaraes），然後將艾達臣荷西（Ederson Silva）放右閘。你這樣做是因為你沒有徵召其他右閘嗎？在一個閘位受傷之後你換一個中堅出場？」