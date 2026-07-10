世界盃｜窒步射12碼要改？數據反映一氣呵成命中率更高

今屆世界盃，12碼已經不是必入。而其中最易射失，原來是「窒步」。非一氣呵成的12碼，今屆只有57%的命中率，相比一氣呵成的68%，差異明顯。 「阿叔」林尚義在以前提過，射12碼不要「窒步」，一口氣衝過去勁射，射入的機會比較高。而「窒步」的原因，無非是透過假動作令守門員撲向一方，但守門員不為所動就變成守門員獲得優勢。在周四（9日）的比賽，法國的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）上半場主射，就是「窒步」，最終射失。幸運是他之後將功補過，為法國隊打開紀錄並贏波。根據英國廣播公司（BBC）的調查，今屆賽事至到周四法國對摩洛哥，在26個「窒步」的12碼，有11球射失，命中率僅57%。相反，以一氣呵成方式主射，在35個12碼中入24球，命中率是68%。

今屆賽事包括麥巴比在內，巴西的般尼古馬雷斯（Bruno Guimaraes）、挪威的佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）、阿根廷的美斯（Lionel Messi）以及英格蘭的哈利卡尼（Harry Kane），而除了卡尼獲得重射機會，並放棄「窒步」射入外，其他都因為「窒步」射失。前英格蘭射手的伊恩胡禮（Ian Wright）表示：「這種窒步的主射12碼方式，似乎已經是守門員佔上風了。」 今屆「宴客」比率第二高 不過今屆賽事其實射失的12碼，也是歷屆最多。在非互射12碼階段，今屆有30%的12碼「宴客」，是世界盃1966年紀錄以來，射失比例第2多的一屆，而第1是1966年，射失的12碼佔35%。前蘇格蘭球員的柏尼雲（Pat Nevin）表示：「這正在發生一場軍備競賽。現在絕對肯定是射入12碼更難。原因是，現在的守門員都更高大，運動能力更好。如果你的守門員撲對了方向，你必須更快速射入網側，然而即使這樣，仍有可能被撲出。」

他續指出：「一個好的12碼不再是必然，所以你要重新思考。我需要讓他走各錯的一邊，因此窒步的方式，你需要改變這點。當然守門員會有資料，他們會知道所有人會怎樣，你的選擇已無處可藏，因為他會顯露出來。你需要不斷地想辦法獲得優勢。」 堅尼：時間是射手的敵人 不過也有認為，麥巴比在對摩洛哥射失，是因為對手的耶辛尼保奴（Yassine Bounou）本身就是12碼專家，在世界盃9次的12碼，他只失2球，4次撲出，3次射失。還有是12碼的檢視，球證觀看VAR的時間長達3分多鐘。法國足球記者Julien Laurens指：「習慣在足球中非常重要，這明顯讓麥巴比分心，我認為他想盡快處理。」前曼聯隊長的堅尼（Roy Keane）也指：「要等3分鐘，這是不公平的。我知道他們都是世界級的球員，這是很大壓力的情況，為何要他等3分鐘？時間是射手的敵人，優勢會逐漸轉移回到輸12碼的球隊。」