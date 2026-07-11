世界盃｜夏蘭特暖心故事　送簽名波衫慰問挪威亡童父母

最近挪威發生了一宗奪去六歲小球迷生命的交通意外，夏蘭特得知消息後，主動聯絡死者父母，並送上親筆慰問信與簽名波衫，用行動證明自己不單是一名頂級球員，更是一位心繫球迷的大好人。

飛來橫禍奪六歲球迷生命 夏蘭特全家送上真摯慰問

年僅六歲的挪威小球迷Dennis早前在一宗交通意外中不幸喪生，令其家庭陷入巨大悲痛。夏蘭特與其家人得知這宗悲劇後，決定向Dennis的父母送上一份特別的慰問。除了有一件夏蘭特親筆簽名的挪威國家隊球衣外，還附有一封由夏蘭特家人親手撰寫的慰問信，字裡行間充滿關懷。

夏蘭特家人在信中寫道：「親愛的Mathias和Tiril（Dennis父母），對於Dennis的離世，我們致以最深切的哀悼。我們無法想像你們正在經歷怎樣的痛苦，但我們的心與你們同在。我們知道Dennis非常熱愛足球，因此希望將這份心意送給你們。」