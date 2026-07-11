世界女排聯賽香港站　意大利挫比利時兩連勝

世界女排聯賽香港站在星期五（10日）於啟德體藝館上演第3日賽事。多明尼加激戰5局力克烏克蘭，贏得香港站首勝兼取得保級關鍵勝仗。衞冕冠軍意大利直落3局輕取比利時，取得兩連勝。 首場由烏克蘭與多明尼加上演保級關鍵戰，兩隊均全力爭取香港站首勝。多明尼加在主攻比蓮瑪天妮絲（Brayelin Martinez）帶領下入局迅速，進攻頻頻得手，以25:17先拔頭籌。次局多明尼加延續高效進攻，以25:16再下一城。陷入絕境的烏克蘭並未放棄，第3局一度落後4:8下及時加強防守，憑藉網前攔防帶動反擊，以25:22扳回一城。

世界女排聯賽香港站 烏克蘭對多明尼加

多明尼加贏烏克蘭取得保級關鍵勝仗 及後烏克蘭乘勝追擊，主攻露達（Valeriia Nudea）、接應阿迪蘇克（Anna Artyshuk）越打越順，加上副攻美露舒堅娜（Diana Meliushkyna）單局獨取8分，以25:19將局數頑強扳平2:2。決勝局雙方爭持激烈，拉鋸至7:7平手時，多明尼加的比蓮瑪天妮絲再次挺身而出，關鍵時刻多次巧妙進攻，領先13:8勝利在望；惟烏克蘭再次展現強韌意志，連取5分追至平手，將賽事推向高潮。最終多明尼加憑較佳把握力，以15:13奠定勝局，總局數3:2力克烏克蘭。比蓮瑪天妮絲此役火力全開，全場斬獲29分，當中包括7次攔網成功，帶領球隊贏得保級關鍵勝仗。

尾場賽事由比利時挑戰衞冕冠軍意大利。力爭連勝的意大利今仗未受太大考驗，首局接應安度普娃（Ekaterina Antropova）先聲奪人，個人獨取11分，當中更包括3次強力發球直接得分，協助意大利以25:20拿下首局。完全掌控比賽節奏的意大利於次局繼續主導大局，不論強攻攔防皆令對手難以招架，再贏一局25:16。第3局比利時主攻迪莉奧（Janne Deleu）嘗試力挽狂瀾，惟意大利始終未有鬆懈，保持領先優勢以25:19鎖定勝局，以局數3:0輕取比利時。安度普娃今仗徹底爆發，手感火熱，交出全場最高23分，當中包括5次攔網及6次發球直接得分，攻防兩端展示出全能表現。

世界女排聯賽香港站 比利時對意大利

第四日（11日）賽事將上演兩場激戰，包括16:30加拿大對意大利，以及20:00中國迎戰多明尼加。賽事門票現於快達票公開發售。門票分兩類，上午的11:00或11:30場次，每場票價200元及400元；其餘門票則可一票觀看同晚2場賽事（7月11日至12日：16:30場次及20:00場次），票價由380元至1,800元不等。